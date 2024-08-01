01 августа 2024

В Тюмени автобизнес остро нуждается в специалистах

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество вакансий для автомехаников на портале выросло на 73% Фото:

В Тюмени за первое полугодие 2024 года подскочило количество вакансий на должности детейлеров, автомехаников и автоэлектриков. По данным аналитиков Авито Работы рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 100%, 73% и 44% соответственно.

«В Тюмени среди профессий в автобизнесе, показавших наибольший прирост вакансий, лидируют детейлеры (+100%) и автомеханики (+73%) — спрос на этих специалистов вырос более чем в 1,5 раза. Также заметный рост спроса наблюдается на автоэлектриков (+44%)» — поделились эксперты с корреспондентом URA.RU. При этом средняя зарплата детейлера (специалист по уходу за внешним и внутренним интерьером авто — прим. URA.RU) к середине текущего года составила 72,4 тысячи рублей.

В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий автомобильного бизнеса в Тюмени первое место занимает профессия автомаляра со средней предлагаемой зарплатой для соискателей в 91 053 рубля в месяц. На втором месте — профессия автомеханика. Кандидаты на эту позицию могут рассчитывать в среднем на 90 229 рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров профессия автоэлектрика со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 84 233 рубля, заключили эксперты.

В Тюменской области в первом полугодии 2024 года больше всего выросли зарплаты у работников сферы логистики и туризма. Их доходы увеличились на 22% и 18% соответственно. Средняя зарплата сотрудников доставки, грузоперевозок и логистики по итогам первых шести месяцев текущего года составила чуть более 76 тысяч рублей.

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В Тюмени за первое полугодие 2024 года подскочило количество вакансий на должности детейлеров, автомехаников и автоэлектриков. По данным аналитиков Авито Работы рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 100%, 73% и 44% соответственно. «В Тюмени среди профессий в автобизнесе, показавших наибольший прирост вакансий, лидируют детейлеры (+100%) и автомеханики (+73%) — спрос на этих специалистов вырос более чем в 1,5 раза. Также заметный рост спроса наблюдается на автоэлектриков (+44%)» — поделились эксперты с корреспондентом URA.RU. При этом средняя зарплата детейлера (специалист по уходу за внешним и внутренним интерьером авто — прим. URA.RU) к середине текущего года составила 72,4 тысячи рублей. В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий автомобильного бизнеса в Тюмени первое место занимает профессия автомаляра со средней предлагаемой зарплатой для соискателей в 91 053 рубля в месяц. На втором месте — профессия автомеханика. Кандидаты на эту позицию могут рассчитывать в среднем на 90 229 рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров профессия автоэлектрика со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 84 233 рубля, заключили эксперты. В Тюменской области в первом полугодии 2024 года больше всего выросли зарплаты у работников сферы логистики и туризма. Их доходы увеличились на 22% и 18% соответственно. Средняя зарплата сотрудников доставки, грузоперевозок и логистики по итогам первых шести месяцев текущего года составила чуть более 76 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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