В Тюмени автобизнес остро нуждается в специалистах

Количество вакансий для автомехаников на портале выросло на 73% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени за первое полугодие 2024 года подскочило количество вакансий на должности детейлеров, автомехаников и автоэлектриков. По данным аналитиков Авито Работы рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 100%, 73% и 44% соответственно.

«В Тюмени среди профессий в автобизнесе, показавших наибольший прирост вакансий, лидируют детейлеры (+100%) и автомеханики (+73%) — спрос на этих специалистов вырос более чем в 1,5 раза. Также заметный рост спроса наблюдается на автоэлектриков (+44%)» — поделились эксперты с корреспондентом URA.RU. При этом средняя зарплата детейлера (специалист по уходу за внешним и внутренним интерьером авто — прим. URA.RU) к середине текущего года составила 72,4 тысячи рублей.

В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий автомобильного бизнеса в Тюмени первое место занимает профессия автомаляра со средней предлагаемой зарплатой для соискателей в 91 053 рубля в месяц. На втором месте — профессия автомеханика. Кандидаты на эту позицию могут рассчитывать в среднем на 90 229 рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров профессия автоэлектрика со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 84 233 рубля, заключили эксперты.

В Тюменской области в первом полугодии 2024 года больше всего выросли зарплаты у работников сферы логистики и туризма. Их доходы увеличились на 22% и 18% соответственно. Средняя зарплата сотрудников доставки, грузоперевозок и логистики по итогам первых шести месяцев текущего года составила чуть более 76 тысяч рублей.