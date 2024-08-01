Умерла советская актриса Людмила Приходько

02 августа 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Актриса скончалась на 80-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU Известная советская актриса театра и кино, народная артистка Украины Людмила Приходько скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного музыкального драмтеатра. «Ушла из жизни народная артистка Украины Людмила Приходько. Она умерла на 80-м году жизни», — говорится в сообщении театра в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская). Приходько почти полвека была верной сцене Волынского драмтеатра, где она сыграла более 150 ролей различных жанров. Прощание с актрисой состоится 2 августа в стенах театра. Приходько родилась в 1945 году в Каневе. Ее карьера была тесно связана с украинским театром, начиная от учебы в Киевском институте театрального искусства и до долгих лет служения в Волынском музыкально-драматическом театре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известная советская актриса театра и кино, народная артистка Украины Людмила Приходько скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного музыкального драмтеатра. «Ушла из жизни народная артистка Украины Людмила Приходько. Она умерла на 80-м году жизни», — говорится в сообщении театра в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская). Приходько почти полвека была верной сцене Волынского драмтеатра, где она сыграла более 150 ролей различных жанров. Прощание с актрисой состоится 2 августа в стенах театра. Приходько родилась в 1945 году в Каневе. Ее карьера была тесно связана с украинским театром, начиная от учебы в Киевском институте театрального искусства и до долгих лет служения в Волынском музыкально-драматическом театре.