01 августа 2024

Умерла советская актриса Людмила Приходько

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Актриса скончалась на 80-м году жизни Фото:

Известная советская актриса театра и кино, народная артистка Украины Людмила Приходько скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного музыкального драмтеатра.

«Ушла из жизни народная артистка Украины Людмила Приходько. Она умерла на 80-м году жизни», — говорится в сообщении театра в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).

Приходько почти полвека была верной сцене Волынского драмтеатра, где она сыграла более 150 ролей различных жанров. Прощание с актрисой состоится 2 августа в стенах театра.

Приходько родилась в 1945 году в Каневе. Ее карьера была тесно связана с украинским театром, начиная от учебы в Киевском институте театрального искусства и до долгих лет служения в Волынском музыкально-драматическом театре.

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Известная советская актриса театра и кино, народная артистка Украины Людмила Приходько скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного музыкального драмтеатра. «Ушла из жизни народная артистка Украины Людмила Приходько. Она умерла на 80-м году жизни», — говорится в сообщении театра в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская). Приходько почти полвека была верной сцене Волынского драмтеатра, где она сыграла более 150 ролей различных жанров. Прощание с актрисой состоится 2 августа в стенах театра. Приходько родилась в 1945 году в Каневе. Ее карьера была тесно связана с украинским театром, начиная от учебы в Киевском институте театрального искусства и до долгих лет служения в Волынском музыкально-драматическом театре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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