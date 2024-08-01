В Госдуму РФ внесли проект об обязанности родителей содержать детей до 23 лет

02 августа 2024 в 05:01 Размер текста - 17 +

Проект уже внесен в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму РФ внесли законопроект, который обязывает родителей содержать своих детей до 23 лет в период их учебы в вузах на очной форме обучения. Содержание документа приводит РИА Новости. «Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет. Если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», — указывается в пояснительной записке к законопроекту, которую цитирует РИА Новости. В случае отсутствия соглашения между родителями о выплате алиментов, их размер будет определяться судом. При невозможности получения содержания от родителей, студенты смогут претендовать на помощь от других близких родственников, таких как братья, сестры, дедушки и бабушки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму РФ внесли законопроект, который обязывает родителей содержать своих детей до 23 лет в период их учебы в вузах на очной форме обучения. Содержание документа приводит РИА Новости. «Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет. Если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», — указывается в пояснительной записке к законопроекту, которую цитирует РИА Новости. В случае отсутствия соглашения между родителями о выплате алиментов, их размер будет определяться судом. При невозможности получения содержания от родителей, студенты смогут претендовать на помощь от других близких родственников, таких как братья, сестры, дедушки и бабушки.