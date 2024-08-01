01 августа 2024

В Госдуму РФ внесли проект об обязанности родителей содержать детей до 23 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госдума. Клипарт "Государственная Дума". Москва, госдума, государственная дума
Проект уже внесен в Госдуму Фото:

В Госдуму РФ внесли законопроект, который обязывает родителей содержать своих детей до 23 лет в период их учебы в вузах на очной форме обучения. Содержание документа приводит РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет. Если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», — указывается в пояснительной записке к законопроекту, которую цитирует РИА Новости.

В случае отсутствия соглашения между родителями о выплате алиментов, их размер будет определяться судом. При невозможности получения содержания от родителей, студенты смогут претендовать на помощь от других близких родственников, таких как братья, сестры, дедушки и бабушки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуму РФ внесли законопроект, который обязывает родителей содержать своих детей до 23 лет в период их учебы в вузах на очной форме обучения. Содержание документа приводит РИА Новости. «Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет. Если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», — указывается в пояснительной записке к законопроекту, которую цитирует РИА Новости. В случае отсутствия соглашения между родителями о выплате алиментов, их размер будет определяться судом. При невозможности получения содержания от родителей, студенты смогут претендовать на помощь от других близких родственников, таких как братья, сестры, дедушки и бабушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...