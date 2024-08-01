В Госдуму РФ внесли проект об обязанности родителей содержать детей до 23 лет

В Госдуму РФ внесли законопроект, который обязывает родителей содержать своих детей до 23 лет в период их учебы в вузах на очной форме обучения. Содержание документа приводит РИА Новости.
«Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет. Если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», — указывается в пояснительной записке к законопроекту, которую цитирует РИА Новости.
В случае отсутствия соглашения между родителями о выплате алиментов, их размер будет определяться судом. При невозможности получения содержания от родителей, студенты смогут претендовать на помощь от других близких родственников, таких как братья, сестры, дедушки и бабушки.
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