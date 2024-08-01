01 августа 2024

В ХМАО в разы подскочил спрос на бетонщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХЪМАО бетонщикам в среднем платят 126,8 тысячи рублей в месяц Фото:

В ХМАО за первые шесть месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий для бетонщиков выросло почти в 2,5 раза, а их средняя зарплата составила 126,8 тысячи рублей. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделились аналитики Авито Работы.

«В первом полугодии 2024 года спрос работодателей на специалистов в промышленности вырос. Наибольший прирост новых вакансий пришелся на профессию бетонщика — спрос работодателей на них вырос на 247% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средняя предлагаемая зарплата составила 126,8 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Также значительно вырос спрос на арматурщиков и токарей. Количество вакансий для этих специалистов увеличилось на 74% и 50% соответственно. Самой высокооплачиваемой в первом полугодии текущего года стала профессия токаря со средней предлагаемой заработной платой для новых сотрудников в 131 276 рублей в месяц. В топ-3 рейтинга также вошли профессии бетонщика и монтажника. При этом монтажнику готовы платить 83,5 тысячи рублей в месяц соответственно.

В ХМАО в первом полугодии 2024 года самыми востребованными специалистами в сфере логистики стали кладовщики, комплектовщики и водители погрузчиков. Число вакансий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в данных направлениях выросло от 62% до 72%, сообщили аналитики Авито Работы. На самые высокие зарплатные предложения могли рассчитывать соискатели на позицию водителя экскаватора — новым сотрудникам предлагали в среднем 122 228 рублей в месяц.

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В ХМАО за первые шесть месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий для бетонщиков выросло почти в 2,5 раза, а их средняя зарплата составила 126,8 тысячи рублей. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделились аналитики Авито Работы. «В первом полугодии 2024 года спрос работодателей на специалистов в промышленности вырос. Наибольший прирост новых вакансий пришелся на профессию бетонщика — спрос работодателей на них вырос на 247% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средняя предлагаемая зарплата составила 126,8 тысячи рублей», — говорится в сообщении. Также значительно вырос спрос на арматурщиков и токарей. Количество вакансий для этих специалистов увеличилось на 74% и 50% соответственно. Самой высокооплачиваемой в первом полугодии текущего года стала профессия токаря со средней предлагаемой заработной платой для новых сотрудников в 131 276 рублей в месяц. В топ-3 рейтинга также вошли профессии бетонщика и монтажника. При этом монтажнику готовы платить 83,5 тысячи рублей в месяц соответственно. В ХМАО в первом полугодии 2024 года самыми востребованными специалистами в сфере логистики стали кладовщики, комплектовщики и водители погрузчиков. Число вакансий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в данных направлениях выросло от 62% до 72%, сообщили аналитики Авито Работы. На самые высокие зарплатные предложения могли рассчитывать соискатели на позицию водителя экскаватора — новым сотрудникам предлагали в среднем 122 228 рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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