В ХМАО в разы подскочил спрос на бетонщиков

02 августа 2024 в 05:10 Размер текста - 17 +

В ХЪМАО бетонщикам в среднем платят 126,8 тысячи рублей в месяц Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО за первые шесть месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий для бетонщиков выросло почти в 2,5 раза, а их средняя зарплата составила 126,8 тысячи рублей. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделились аналитики Авито Работы. «В первом полугодии 2024 года спрос работодателей на специалистов в промышленности вырос. Наибольший прирост новых вакансий пришелся на профессию бетонщика — спрос работодателей на них вырос на 247% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средняя предлагаемая зарплата составила 126,8 тысячи рублей», — говорится в сообщении. Также значительно вырос спрос на арматурщиков и токарей. Количество вакансий для этих специалистов увеличилось на 74% и 50% соответственно. Самой высокооплачиваемой в первом полугодии текущего года стала профессия токаря со средней предлагаемой заработной платой для новых сотрудников в 131 276 рублей в месяц. В топ-3 рейтинга также вошли профессии бетонщика и монтажника. При этом монтажнику готовы платить 83,5 тысячи рублей в месяц соответственно. В ХМАО в первом полугодии 2024 года самыми востребованными специалистами в сфере логистики стали кладовщики, комплектовщики и водители погрузчиков. Число вакансий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в данных направлениях выросло от 62% до 72%, сообщили аналитики Авито Работы. На самые высокие зарплатные предложения могли рассчитывать соискатели на позицию водителя экскаватора — новым сотрудникам предлагали в среднем 122 228 рублей в месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО за первые шесть месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий для бетонщиков выросло почти в 2,5 раза, а их средняя зарплата составила 126,8 тысячи рублей. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделились аналитики Авито Работы. «В первом полугодии 2024 года спрос работодателей на специалистов в промышленности вырос. Наибольший прирост новых вакансий пришелся на профессию бетонщика — спрос работодателей на них вырос на 247% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средняя предлагаемая зарплата составила 126,8 тысячи рублей», — говорится в сообщении. Также значительно вырос спрос на арматурщиков и токарей. Количество вакансий для этих специалистов увеличилось на 74% и 50% соответственно. Самой высокооплачиваемой в первом полугодии текущего года стала профессия токаря со средней предлагаемой заработной платой для новых сотрудников в 131 276 рублей в месяц. В топ-3 рейтинга также вошли профессии бетонщика и монтажника. При этом монтажнику готовы платить 83,5 тысячи рублей в месяц соответственно. В ХМАО в первом полугодии 2024 года самыми востребованными специалистами в сфере логистики стали кладовщики, комплектовщики и водители погрузчиков. Число вакансий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в данных направлениях выросло от 62% до 72%, сообщили аналитики Авито Работы. На самые высокие зарплатные предложения могли рассчитывать соискатели на позицию водителя экскаватора — новым сотрудникам предлагали в среднем 122 228 рублей в месяц.