Российского теннисиста поразило, что на Олимпиаде-2024 нет кондиционеров

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Спортсмен пожаловался, что было душно спать (фото из архива) Фото:

Российский теннисист Роман Сафиуллин поделился впечатлениями от Олимпийской деревни на играх в Париже. Больше всего его поразило отсутствие кондиционеров в номерах для спортсменов.

«Удивило то, что нет кондиционеров в номерах. Жарко и душно спать. Есть какой-то вентилятор, но он вообще не помогал», — рассказал Сафиуллин в интервью «Известиям».

Также теннисист пожаловался на духоту в автобусах, в которых также не было кондиционеров и в большинстве которых запрещали открывать окна. По его словам такая поездка, когда на улице было 35 градусов, напоминала сауну и приносила дискомфорт.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Олимпиада в Париже войдет в историю как самая позорная. Девиз соревнований — «Игры, открытые для всех». При этом Международный олимпийский комитет допустил лишь 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, пишет RT.

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Российский теннисист Роман Сафиуллин поделился впечатлениями от Олимпийской деревни на играх в Париже. Больше всего его поразило отсутствие кондиционеров в номерах для спортсменов. «Удивило то, что нет кондиционеров в номерах. Жарко и душно спать. Есть какой-то вентилятор, но он вообще не помогал», — рассказал Сафиуллин в интервью «Известиям». Также теннисист пожаловался на духоту в автобусах, в которых также не было кондиционеров и в большинстве которых запрещали открывать окна. По его словам такая поездка, когда на улице было 35 градусов, напоминала сауну и приносила дискомфорт. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Олимпиада в Париже войдет в историю как самая позорная. Девиз соревнований — «Игры, открытые для всех». При этом Международный олимпийский комитет допустил лишь 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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