Российского теннисиста поразило, что на Олимпиаде-2024 нет кондиционеров

02 августа 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Спортсмен пожаловался, что было душно спать (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский теннисист Роман Сафиуллин поделился впечатлениями от Олимпийской деревни на играх в Париже. Больше всего его поразило отсутствие кондиционеров в номерах для спортсменов. «Удивило то, что нет кондиционеров в номерах. Жарко и душно спать. Есть какой-то вентилятор, но он вообще не помогал», — рассказал Сафиуллин в интервью «Известиям». Также теннисист пожаловался на духоту в автобусах, в которых также не было кондиционеров и в большинстве которых запрещали открывать окна. По его словам такая поездка, когда на улице было 35 градусов, напоминала сауну и приносила дискомфорт. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Олимпиада в Париже войдет в историю как самая позорная. Девиз соревнований — «Игры, открытые для всех». При этом Международный олимпийский комитет допустил лишь 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский теннисист Роман Сафиуллин поделился впечатлениями от Олимпийской деревни на играх в Париже. Больше всего его поразило отсутствие кондиционеров в номерах для спортсменов. «Удивило то, что нет кондиционеров в номерах. Жарко и душно спать. Есть какой-то вентилятор, но он вообще не помогал», — рассказал Сафиуллин в интервью «Известиям». Также теннисист пожаловался на духоту в автобусах, в которых также не было кондиционеров и в большинстве которых запрещали открывать окна. По его словам такая поездка, когда на улице было 35 градусов, напоминала сауну и приносила дискомфорт. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Олимпиада в Париже войдет в историю как самая позорная. Девиз соревнований — «Игры, открытые для всех». При этом Международный олимпийский комитет допустил лишь 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, пишет RT.