Задержан главный инженер комплекса «Акватория», где потолок рухнул на людей

02 августа 2024 в 06:22 Размер текста - 17 +

Задержан главный инженер комплекса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный инженер водного комплекса «Акватория» во Владивостоке задержан после инцидента с обрушением потолка. Об этом информирует пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю. «По версии следствия… ответственный за организацию работ по техобслуживанию и эксплуатации помещений комплекса, не обеспечил должной организации. Из-за этого элемент алюминиевого подвесного реечного потолка обрушился на посетителей», — сообщили в ведомстве ТАСС. После происшествия были проведены необходимые следственные действия, включая осмотр места происшествия, изъятие видеозаписей и документов. Также были опрошены работники комплекса, свидетели и пострадавшие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный инженер водного комплекса «Акватория» во Владивостоке задержан после инцидента с обрушением потолка. Об этом информирует пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю. «По версии следствия… ответственный за организацию работ по техобслуживанию и эксплуатации помещений комплекса, не обеспечил должной организации. Из-за этого элемент алюминиевого подвесного реечного потолка обрушился на посетителей», — сообщили в ведомстве ТАСС. После происшествия были проведены необходимые следственные действия, включая осмотр места происшествия, изъятие видеозаписей и документов. Также были опрошены работники комплекса, свидетели и пострадавшие.