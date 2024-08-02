Задержан главный инженер комплекса «Акватория», где потолок рухнул на людей

Главный инженер водного комплекса «Акватория» во Владивостоке задержан после инцидента с обрушением потолка. Об этом информирует пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.
«По версии следствия… ответственный за организацию работ по техобслуживанию и эксплуатации помещений комплекса, не обеспечил должной организации. Из-за этого элемент алюминиевого подвесного реечного потолка обрушился на посетителей», — сообщили в ведомстве ТАСС.
После происшествия были проведены необходимые следственные действия, включая осмотр места происшествия, изъятие видеозаписей и документов. Также были опрошены работники комплекса, свидетели и пострадавшие.
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