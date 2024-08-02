Развожаев сообщил о возможном уничтожении сбитой ракеты ATACMS на месте

02 августа 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Средства ПВО РФ ранее уничтожили над Севастополем ракеты ATACMS Фото: U.S. Army В Севастополе будет на месте уничтожена часть американской ракеты ATACMS, которая была сбита ранее. Об этом рассказал глава региона Михаил Развожаев. «Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности», — уточнил Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что люди, проживающие в домах рядом, будут об этом уведомлены заранее. Ранее в Севастополе оцепили часть дороги из-за сбитой ракеты ATACMS. Средства ПВО поразили над городом четыре воздушные цели. Сообщалось о повреждении линии электропередачи. При этом о пострадавших информации не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе будет на месте уничтожена часть американской ракеты ATACMS, которая была сбита ранее. Об этом рассказал глава региона Михаил Развожаев. «Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности», — уточнил Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что люди, проживающие в домах рядом, будут об этом уведомлены заранее. Ранее в Севастополе оцепили часть дороги из-за сбитой ракеты ATACMS. Средства ПВО поразили над городом четыре воздушные цели. Сообщалось о повреждении линии электропередачи. При этом о пострадавших информации не поступало.