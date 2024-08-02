В РФ назвали условие для диалога с США по контролю над вооружениями

Антонов: диалог с США по контролю над оружием невозможен без учета интересов РФ
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, антонов анатолий,  stock
США не смогут одновременно пытаться нанести «стратегическое поражение» РФ и пытаться построить отношения, заявил Анатолий Антонов Фото:

Диалог с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями невозможен, если те не будут учитывать национальные интересы России. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учета которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно», — сообщил Антонов, его слова приводит РИА Новости. По мнению посла, Штатам пора свыкнуться с мыслью, что построить взаимоотношения с Москвой и одновременно пытаться нанести ей «стратегическое поражение» невозможно.

МИД РФ 8 июля сообщал, что Россия исключает любые переговоры с США по контролю над вооружениями. По словам замглавы министерства Сергея Рябкова, причиной тому стало деструктивное поведение Вашингтона.

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Диалог с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями невозможен, если те не будут учитывать национальные интересы России. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учета которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно», — сообщил Антонов, его слова приводит РИА Новости. По мнению посла, Штатам пора свыкнуться с мыслью, что построить взаимоотношения с Москвой и одновременно пытаться нанести ей «стратегическое поражение» невозможно. МИД РФ 8 июля сообщал, что Россия исключает любые переговоры с США по контролю над вооружениями. По словам замглавы министерства Сергея Рябкова, причиной тому стало деструктивное поведение Вашингтона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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