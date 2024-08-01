01 августа 2024

Депутат Пермской гордумы получил статусный пост в «Единой России»

Депутат гордумы Перми Раев стал секретарем районного отделения ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, раев алексей
Алексей Раев будет заниматься партстроительством Фото:

Президиум регионального политсовета «Единой России» поменял двух секретарей в районах Перми. Как сообщает пресс-служба реготделения ЕР, отделение в Ленинском районе возглавила начальник отдела образования района Анна Погудина, а в Свердловском — депутат гордумы Алексей Раев.

«Два вопроса повестки заседания президиума касались приостановления полномочий секретарей местных отделений партии. На основании личных заявлений были приостановлены полномочия секретаря местного отделения Ленинского района Александра Русанова и секретаря местного отделения Свердловского района Александра Филиппова», — говорится в сообщении.

Александр Русанов оставил пост главы района в июне по собственному желанию. Александру Филиппову не продлили контракт.

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Президиум регионального политсовета «Единой России» поменял двух секретарей в районах Перми. Как сообщает пресс-служба реготделения ЕР, отделение в Ленинском районе возглавила начальник отдела образования района Анна Погудина, а в Свердловском — депутат гордумы Алексей Раев. «Два вопроса повестки заседания президиума касались приостановления полномочий секретарей местных отделений партии. На основании личных заявлений были приостановлены полномочия секретаря местного отделения Ленинского района Александра Русанова и секретаря местного отделения Свердловского района Александра Филиппова», — говорится в сообщении. Александр Русанов оставил пост главы района в июне по собственному желанию. Александру Филиппову не продлили контракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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