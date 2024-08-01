Спасатели нашли телефон ребенка, который остается под завалами в Нижнем Тагиле

Спасатели, работающие на разборе завалов в Нижнем Тагиле, нашли мобильный телефон: предположительно, он принадлежит мальчику, который до сих пор находится под завалами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который с места трагедии следит за развитием событий.
«Спасатели обнаружили мобильный телефон мальчика, который по-прежнему остается под завалами. Ребенка еще не обнаружили», — отметил журналист агентства.
Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 произошел взрыв бытового газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня. На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.
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