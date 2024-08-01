01 августа 2024

Спасатели нашли телефон ребенка, который остается под завалами в Нижнем Тагиле

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, собака, нижний тагил, обрушение, пес, последствия, спасатели, разбор завалов, кинологи, кинологическая служба, ликвидация последствий, сибирская 81
На месте трагедии нашли мобильный телефон ребенка Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Спасатели, работающие на разборе завалов в Нижнем Тагиле, нашли мобильный телефон: предположительно, он принадлежит мальчику, который до сих пор находится под завалами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который с места трагедии следит за развитием событий.

«Спасатели обнаружили мобильный телефон мальчика, который по-прежнему остается под завалами. Ребенка еще не обнаружили», — отметил журналист агентства.

Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 произошел взрыв бытового газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня. На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.

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Спасатели, работающие на разборе завалов в Нижнем Тагиле, нашли мобильный телефон: предположительно, он принадлежит мальчику, который до сих пор находится под завалами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который с места трагедии следит за развитием событий. «Спасатели обнаружили мобильный телефон мальчика, который по-прежнему остается под завалами. Ребенка еще не обнаружили», — отметил журналист агентства. Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 произошел взрыв бытового газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня. На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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