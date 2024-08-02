Врач раскрыла неочевидную опасность приема пищи на ночь

Врач Соснина: плотная еда перед сном может привести к поражению пищевода
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Чтобы улучшить пищеварение, стоит также наладить сон Фото:

Плотная еда перед сном может привести к поражению пищевода. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиника» Людмила Соснина.

«Если вы поели на ночь, то пищеварению приходится отказываться от уже выстроенной природой и слаженной работы по восстановлению и обновлению. Организм принимается за процесс переваривания пищи и тратит на это свои ресурсы и энергию в ущерб основным физиологическим процессам», — рассказала врач «Газета.ру».

По ее словам, чтобы ничего не мешало организму заниматься нужными физиологическими процессами, важно наладить сон. Во время сна происходит множество работы, касаемо головного мозга, гормонов и иммунной системы. Во время сна организм должен заниматься укреплением нервных связей, снижением уровня стресса, выработкой гормонов роста, снижением уровня воспаления в организме и укреплением иммунной системы. А работающее ночью пищеварение мешает организму справляться со своими природными обязанностями.

Также ночью снижена активность ферментов слюны и желудочного сока, что может препятствовать нормальному перевариванию пищи. В связи с этим могут появиться такие проблемы со здоровьем, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, расстройство пищевого поведения и так далее. А после долгого нахождения в горизонтальном положении после приема пищи может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод.

Перед сном можно позволить себе правильные продукты за 2-3 часа до сна. «Ридус» сообщает, что орехи и оливки хорошо утоляют аппетит, а йогурты и вишня содержат множество полезных веществ.

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Плотная еда перед сном может привести к поражению пищевода. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиника» Людмила Соснина. «Если вы поели на ночь, то пищеварению приходится отказываться от уже выстроенной природой и слаженной работы по восстановлению и обновлению. Организм принимается за процесс переваривания пищи и тратит на это свои ресурсы и энергию в ущерб основным физиологическим процессам», — рассказала врач «Газета.ру». По ее словам, чтобы ничего не мешало организму заниматься нужными физиологическими процессами, важно наладить сон. Во время сна происходит множество работы, касаемо головного мозга, гормонов и иммунной системы. Во время сна организм должен заниматься укреплением нервных связей, снижением уровня стресса, выработкой гормонов роста, снижением уровня воспаления в организме и укреплением иммунной системы. А работающее ночью пищеварение мешает организму справляться со своими природными обязанностями. Также ночью снижена активность ферментов слюны и желудочного сока, что может препятствовать нормальному перевариванию пищи. В связи с этим могут появиться такие проблемы со здоровьем, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, расстройство пищевого поведения и так далее. А после долгого нахождения в горизонтальном положении после приема пищи может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод. Перед сном можно позволить себе правильные продукты за 2-3 часа до сна. «Ридус» сообщает, что орехи и оливки хорошо утоляют аппетит, а йогурты и вишня содержат множество полезных веществ.
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