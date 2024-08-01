Самолеты авиакомпании «Ямал» стали летать чаще

Авиаперевозчик из ЯНАО сосредоточился на интересах жителей российских регионов

02 августа 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Авиаперевозчик не стал комментировать данные о снижении пассажиропотока Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба Авиакомпания «Ямал» за первое полугодие 2024 года выполнила на 216 рейсов больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Приостановление чартерной программы международных полетов позволило расширить географию полетов и открыть 4 новых направления из Ноябрьска и Надыма в Омск и обратно для обеспечения интересов жителей родных регионов. В целом, за первое полугодие региональной полетной программы авиакомпания выполнила на 216 рейсов больше, чем за аналогичный период 2023 года», — сообщил представитель авиакомпании «Ямал» в личной беседе с корреспондентом URA.RU. Сотрудник «Ямала» отметил, в текущем году авиакомпания сосредоточилась на маршрутной сети внутри страны в ЯНАО и Тюменской области. Информацию от Росавиации о снижении пассажиропотока перевозчик не комментирует. Ранее редакция URA.RU сообщила, что пассажиропоток авиакомпании «Ямал» упал более, чем на 16%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «Ямал» за первое полугодие 2024 года выполнила на 216 рейсов больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Приостановление чартерной программы международных полетов позволило расширить географию полетов и открыть 4 новых направления из Ноябрьска и Надыма в Омск и обратно для обеспечения интересов жителей родных регионов. В целом, за первое полугодие региональной полетной программы авиакомпания выполнила на 216 рейсов больше, чем за аналогичный период 2023 года», — сообщил представитель авиакомпании «Ямал» в личной беседе с корреспондентом URA.RU. Сотрудник «Ямала» отметил, в текущем году авиакомпания сосредоточилась на маршрутной сети внутри страны в ЯНАО и Тюменской области. Информацию от Росавиации о снижении пассажиропотока перевозчик не комментирует. Ранее редакция URA.RU сообщила, что пассажиропоток авиакомпании «Ямал» упал более, чем на 16%.