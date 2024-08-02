Глава «Автостата» объяснил, почему автопарк в РФ стареет, и попросил не сгущать краски

Глава «Автостата»: с каждым годом старых машин у россиян будет все больше

02 августа 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

В России 32 миллиона автомобилей старше 10 лет Фото: Денис Моргунов Если в перспективе рынок новых автомобилей будет очень маленьким, то с каждым годом старых машин будет все больше. Однако резкого падения уровня безопасности из-за этого ждать не стоит. Об этом сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. «Если в долгосрочной перспективе рынок новых автомобилей будет очень маленький — около миллиона машин в год, то да, с каждым годом старых машин будет все больше. Это, вероятно, как-то отразится на безопасности дорожного движения, но это процесс постепенный. Резкого падения уровня безопасности вы не увидите», — добавил Целиков в разговоре с «Ридус». По его словам, безопасность на дорогах зависит не от возраста автомобилей, а от того, как владельцы за ними ухаживают. Если человек ухаживает за своим автомобилем и обслуживает его, находит для него правильные запчасти, то безопасность автомобиля возрастет. А если хозяин не будет следить, то машина станет небезопасной. Также Целиков заявил, что автопарк в России начнет постепенно молодеть, когда в стране станут продавать минимум 1,5 — 2 миллиона новых машин в год. В России на данный момент 32 миллиона автомобилей старше 10 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если в перспективе рынок новых автомобилей будет очень маленьким, то с каждым годом старых машин будет все больше. Однако резкого падения уровня безопасности из-за этого ждать не стоит. Об этом сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. «Если в долгосрочной перспективе рынок новых автомобилей будет очень маленький — около миллиона машин в год, то да, с каждым годом старых машин будет все больше. Это, вероятно, как-то отразится на безопасности дорожного движения, но это процесс постепенный. Резкого падения уровня безопасности вы не увидите», — добавил Целиков в разговоре с «Ридус». По его словам, безопасность на дорогах зависит не от возраста автомобилей, а от того, как владельцы за ними ухаживают. Если человек ухаживает за своим автомобилем и обслуживает его, находит для него правильные запчасти, то безопасность автомобиля возрастет. А если хозяин не будет следить, то машина станет небезопасной. Также Целиков заявил, что автопарк в России начнет постепенно молодеть, когда в стране станут продавать минимум 1,5 — 2 миллиона новых машин в год. В России на данный момент 32 миллиона автомобилей старше 10 лет.