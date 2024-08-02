Развожаев сообщил о падении части ATACMS на жилой дом: карта СВО на Украине 2 августа

Развожаев: часть ракеты ATACMS повредила крышу дома в Севастополе

02 августа 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Севастополь был атакован американскими ракетами ATACMS Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Севастополе российскими средствами противовоздушной обороны ночью были сбиты четыре воздушные цели. Помимо беспилотников, были поражены и американские ракеты ATACMS. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что на крышу жилого дома упал обломок ракеты. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Атака на Севастополь и другие регионы В ночь на 2 августа Севастополь был атакован ВСУ. Средства ПВО РФ поразили четыре воздушные цели, как беспилотники, так и ракеты ATACMS. В ходе происшествия люди не пострадали, однако была повреждена линия электропередачи. Также обломок ракеты упал на крышу жилого дома, проломив ее. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он также уточнил, что при необходимости один из обломков ракеты будет уничтожен на месте. Это произойдет в том случае, если его не получится утилизировать иначе. Людей, проживающих в близлежащих районах, предупредят о контролируемом взрыве заранее. Кроме того, дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника над территорией Курской области. Также сообщалось об атаке на 12 территорий в данном регионе. Четыре дрона также были поражены над Краснодарским краем, сообщало Минобороны РФ. В Белгородской области атаке дронов противника подвергся Шебекинский район. Пострадали двое мирных граждан. На территории была объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что один ребенок получил осколочные ранения при обстреле украинскими силами села Новая Таволжанка. Сообщалось также о пострадавшем в Горловке (ДНР). «Восток» поразил опорные пункты ВСУ Российские военные из группировки «Восток» успешно подрывают опорные украинские пункты при помощи противотанковых мин ТМ-62, которые солдаты модифицировали сами. Такое оружие они активно использовали при штурме Урожайного (ДНР), подчеркнули в Минобороны РФ. Солдаты пояснили, что в основном работали по ночам и координировали свои действия при помощи операторов дронов. Уничтожен объект, где наемники тренировали ВСУ Городской аэродром, где украинские пилоты тренировались с англоязычными инструкторами, поражен в Николаеве. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Подвиг сержанта Львова В российском военном ведомстве рассказали о подвиге сержанта Виктора Львова и его подразделения. Военнослужащий самостоятельно смог захватить один из украинских объектов. После захвата опорного пункта военные еще несколько часов удерживали его от контратак противника. Карта СВО Легенда карты Успехи ВС РФ в зоне СВО Армия России продолжает продвигаться в зоне спецоперации, в частности — на покровском направлении. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». Военные продвинулись на расстояние до трех километров от Тимофеевки. Продолжаются бои в Ивановке. ВС РФ продвинулись на юг на 700 метров. Также российские солдаты взяли под контроль оставшуюся часть Веселого. Начались бои за Сергеевку и Желанное. ВС РФ планомерно продвигаются вперед, отмечает «Русская весна». В районе Часова Яра ВС РФ вытесняют противника вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Они атакуют позиции ВСУ при поддержке бронетехники. На южнодонецком направлении бойцы РФ продвигаются к лесополосе. Их путь лежит сторону поселка Победа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе российскими средствами противовоздушной обороны ночью были сбиты четыре воздушные цели. Помимо беспилотников, были поражены и американские ракеты ATACMS. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что на крышу жилого дома упал обломок ракеты. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. В ночь на 2 августа Севастополь был атакован ВСУ. Средства ПВО РФ поразили четыре воздушные цели, как беспилотники, так и ракеты ATACMS. В ходе происшествия люди не пострадали, однако была повреждена линия электропередачи. Также обломок ракеты упал на крышу жилого дома, проломив ее. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он также уточнил, что при необходимости один из обломков ракеты будет уничтожен на месте. Это произойдет в том случае, если его не получится утилизировать иначе. Людей, проживающих в близлежащих районах, предупредят о контролируемом взрыве заранее. Кроме того, дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника над территорией Курской области. Также сообщалось об атаке на 12 территорий в данном регионе. Четыре дрона также были поражены над Краснодарским краем, сообщало Минобороны РФ. В Белгородской области атаке дронов противника подвергся Шебекинский район. Пострадали двое мирных граждан. На территории была объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что один ребенок получил осколочные ранения при обстреле украинскими силами села Новая Таволжанка. Сообщалось также о пострадавшем в Горловке (ДНР). Российские военные из группировки «Восток» успешно подрывают опорные украинские пункты при помощи противотанковых мин ТМ-62, которые солдаты модифицировали сами. Такое оружие они активно использовали при штурме Урожайного (ДНР), подчеркнули в Минобороны РФ. Солдаты пояснили, что в основном работали по ночам и координировали свои действия при помощи операторов дронов. Городской аэродром, где украинские пилоты тренировались с англоязычными инструкторами, поражен в Николаеве. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В российском военном ведомстве рассказали о подвиге сержанта Виктора Львова и его подразделения. Военнослужащий самостоятельно смог захватить один из украинских объектов. После захвата опорного пункта военные еще несколько часов удерживали его от контратак противника. Армия России продолжает продвигаться в зоне спецоперации, в частности — на покровском направлении. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». Военные продвинулись на расстояние до трех километров от Тимофеевки. Продолжаются бои в Ивановке. ВС РФ продвинулись на юг на 700 метров. Также российские солдаты взяли под контроль оставшуюся часть Веселого. Начались бои за Сергеевку и Желанное. ВС РФ планомерно продвигаются вперед, отмечает «Русская весна». В районе Часова Яра ВС РФ вытесняют противника вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Они атакуют позиции ВСУ при поддержке бронетехники. На южнодонецком направлении бойцы РФ продвигаются к лесополосе. Их путь лежит сторону поселка Победа.