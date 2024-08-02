Mash: на гендиректора крупной агрокомпании Кубани совершено покушение

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Последствия взрыва газового баллона в доме № 32 на улице Циолковского. Екатеринбург, осколки, последствия взрыва, выбитые окна
В доме Алексея Гришанока осколками посекло стену и стеклопакет входной двери Фото:

На гендиректора агрокомпании из Краснодарского края Алексея Гришанока совершено покушение. Об этом сообщил Mash.

«46-летнего главу ОАО „Незамаевское“ пытались подорвать в ночь с 31 июля на 1 августа», — пишет Mash. По информации telegram-канала, «Незамаевское» является одной из крупнейших агрокомпаний Краснодарского края. Предприятие, основанное в 1934 году, занимается растениеводством, животноводством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

В доме Алексея Гришанока осколками посекло стену и стеклопакет входной двери. Правоохранительные органы обнаружили на месте два спусковых рычага и фрагменты оболочки гранаты. Угроза гендиректору не поступала, неизвестных разыскивает полиция.

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На гендиректора агрокомпании из Краснодарского края Алексея Гришанока совершено покушение. Об этом сообщил Mash. «46-летнего главу ОАО „Незамаевское“ пытались подорвать в ночь с 31 июля на 1 августа», — пишет Mash. По информации telegram-канала, «Незамаевское» является одной из крупнейших агрокомпаний Краснодарского края. Предприятие, основанное в 1934 году, занимается растениеводством, животноводством и переработкой сельскохозяйственной продукции. В доме Алексея Гришанока осколками посекло стену и стеклопакет входной двери. Правоохранительные органы обнаружили на месте два спусковых рычага и фрагменты оболочки гранаты. Угроза гендиректору не поступала, неизвестных разыскивает полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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