Mash: на гендиректора крупной агрокомпании Кубани совершено покушение

На гендиректора агрокомпании из Краснодарского края Алексея Гришанока совершено покушение. Об этом сообщил Mash.
«46-летнего главу ОАО „Незамаевское“ пытались подорвать в ночь с 31 июля на 1 августа», — пишет Mash. По информации telegram-канала, «Незамаевское» является одной из крупнейших агрокомпаний Краснодарского края. Предприятие, основанное в 1934 году, занимается растениеводством, животноводством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
В доме Алексея Гришанока осколками посекло стену и стеклопакет входной двери. Правоохранительные органы обнаружили на месте два спусковых рычага и фрагменты оболочки гранаты. Угроза гендиректору не поступала, неизвестных разыскивает полиция.
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