Погибшая при взрыве в Нижнем Тагиле девочка накануне отпраздновала день рождения

Погибшей при взрыве в Нижнем Тагиле девочке накануне исполнилось 14 лет
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Три подруги собрались в одной квартире, когда случился взрыв Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Девочке Ане, которая погибла под обломками дома в Нижнем Тагиле, незадолго до трагедии исполнилось 14 лет. В роковой день она позвала в гости двух подруг, вместе с которыми и еще одним мальчиком оказалась под завалами. Подробности URA.RU рассказал один из жильцов дома.

«Анечке 30 июля исполнилось 14 лет. Она из многодетной семьи, где пятеро детей. 1 августа старшая ушла на работу, а трех других отвезли в деревню. Аня позвала в гости двух подруг — Полин. Может, поводом был как раз минувший день рождения. По случайности, в это время к ним зашел знакомый мальчик Денис — он попросил попить. И тут раздался взрыв», — рассказал собеседник агентства.

Аню нашли погибшей. Одну из Полин подняли на поверхность: 12-летняя девочка упала в подвал и получила ожоги, она в больнице. Вторую Полину и семилетнего Дениса еще ищут, дети пока под завалами. Все актуальное о ЧП в Нижнем Тагиле — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Девочке Ане, которая погибла под обломками дома в Нижнем Тагиле, незадолго до трагедии исполнилось 14 лет. В роковой день она позвала в гости двух подруг, вместе с которыми и еще одним мальчиком оказалась под завалами. Подробности URA.RU рассказал один из жильцов дома. «Анечке 30 июля исполнилось 14 лет. Она из многодетной семьи, где пятеро детей. 1 августа старшая ушла на работу, а трех других отвезли в деревню. Аня позвала в гости двух подруг — Полин. Может, поводом был как раз минувший день рождения. По случайности, в это время к ним зашел знакомый мальчик Денис — он попросил попить. И тут раздался взрыв», — рассказал собеседник агентства. Аню нашли погибшей. Одну из Полин подняли на поверхность: 12-летняя девочка упала в подвал и получила ожоги, она в больнице. Вторую Полину и семилетнего Дениса еще ищут, дети пока под завалами. Все актуальное о ЧП в Нижнем Тагиле — в онлайн-трансляции URA.RU.
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