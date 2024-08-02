Погибшая при взрыве в Нижнем Тагиле девочка накануне отпраздновала день рождения

Погибшей при взрыве в Нижнем Тагиле девочке накануне исполнилось 14 лет

02 августа 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Три подруги собрались в одной квартире, когда случился взрыв Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Девочке Ане, которая погибла под обломками дома в Нижнем Тагиле, незадолго до трагедии исполнилось 14 лет. В роковой день она позвала в гости двух подруг, вместе с которыми и еще одним мальчиком оказалась под завалами. Подробности URA.RU рассказал один из жильцов дома. «Анечке 30 июля исполнилось 14 лет. Она из многодетной семьи, где пятеро детей. 1 августа старшая ушла на работу, а трех других отвезли в деревню. Аня позвала в гости двух подруг — Полин. Может, поводом был как раз минувший день рождения. По случайности, в это время к ним зашел знакомый мальчик Денис — он попросил попить. И тут раздался взрыв», — рассказал собеседник агентства. Аню нашли погибшей. Одну из Полин подняли на поверхность: 12-летняя девочка упала в подвал и получила ожоги, она в больнице. Вторую Полину и семилетнего Дениса еще ищут, дети пока под завалами. Все актуальное о ЧП в Нижнем Тагиле — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девочке Ане, которая погибла под обломками дома в Нижнем Тагиле, незадолго до трагедии исполнилось 14 лет. В роковой день она позвала в гости двух подруг, вместе с которыми и еще одним мальчиком оказалась под завалами. Подробности URA.RU рассказал один из жильцов дома. «Анечке 30 июля исполнилось 14 лет. Она из многодетной семьи, где пятеро детей. 1 августа старшая ушла на работу, а трех других отвезли в деревню. Аня позвала в гости двух подруг — Полин. Может, поводом был как раз минувший день рождения. По случайности, в это время к ним зашел знакомый мальчик Денис — он попросил попить. И тут раздался взрыв», — рассказал собеседник агентства. Аню нашли погибшей. Одну из Полин подняли на поверхность: 12-летняя девочка упала в подвал и получила ожоги, она в больнице. Вторую Полину и семилетнего Дениса еще ищут, дети пока под завалами. Все актуальное о ЧП в Нижнем Тагиле — в онлайн-трансляции URA.RU.