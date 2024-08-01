01 августа 2024

Неизвестный попытался изнасиловать жительницу Магнитогорска в ее дачном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Тракторозаводский отдел полиции. Челябинск, интерпол, внимание розыск
Насильника объявили в розыск Фото:

В одном из садовых товариществ Магнитогорска (Челябинская область) неизвестный проник на дачный участок и попытался изнасиловать хозяйку. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Предварительно, мужчина перелез через ограду дачного участка, затащил хозяйку в дом, где попытался изнасиловать. Совершить задуманное он не смог и вскоре скрылся с места преступления», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, по факту случившегося женщина написала заявление в правоохранительные органы. Она смогла детально описать насильника. С ее слов был составлен фоторобот. С места был изъят биологический материал. Преступника ищут, возбуждено уголовное дело.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В одном из садовых товариществ Магнитогорска (Челябинская область) неизвестный проник на дачный участок и попытался изнасиловать хозяйку. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по данному факту возбуждено уголовное дело. «Предварительно, мужчина перелез через ограду дачного участка, затащил хозяйку в дом, где попытался изнасиловать. Совершить задуманное он не смог и вскоре скрылся с места преступления», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, по факту случившегося женщина написала заявление в правоохранительные органы. Она смогла детально описать насильника. С ее слов был составлен фоторобот. С места был изъят биологический материал. Преступника ищут, возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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