Неизвестный попытался изнасиловать жительницу Магнитогорска в ее дачном доме

В одном из садовых товариществ Магнитогорска (Челябинская область) неизвестный проник на дачный участок и попытался изнасиловать хозяйку. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Предварительно, мужчина перелез через ограду дачного участка, затащил хозяйку в дом, где попытался изнасиловать. Совершить задуманное он не смог и вскоре скрылся с места преступления», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, по факту случившегося женщина написала заявление в правоохранительные органы. Она смогла детально описать насильника. С ее слов был составлен фоторобот. С места был изъят биологический материал. Преступника ищут, возбуждено уголовное дело.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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