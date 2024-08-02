Уполномоченный по правам ребенка осудила нападение на квадроберов в Липецке

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Сходка квадроберов. Тюмень , маска, дети, дети в масках, квадроберы, квадробика
Ученики с палками напали на двух девочек-квадроберов, выкрикивая патриотические лозунги Фото:

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец осудила нападение на квадроберов в Липецке. По ее словам, все проблемы следует решать цивилизованными методами.

«Неважно, кто эти люди — квадроберы или фурри, относятся ли они к какой-то субкультуре или не относятся. Абсолютно все они имеют право на защиту своих прав, извините за тавтологию. Если у кого-то есть какие-то претензии идеологического толка, то нужно решать эти вопросы цивилизованным способом, ни на кого не нападая», — заявила Волынец в разговоре с «Ридусом».

Ученики местной школы с палками напали на двух девочек-квадроберов, выкрикивая патриотические лозунги. Дело обошлось без телесных повреждений, однако у одной девочки сломали телефон.

Ранее Ирина Волынец выступала с критикой субкультуры квадроберов и направила официальный запрос в Межрегиональный центр по делам детей. Она просила экспертов изучить данную субкультуру и выявить ее возможные негативные последствия, которые могут сказаться на психике ребенка.

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Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец осудила нападение на квадроберов в Липецке. По ее словам, все проблемы следует решать цивилизованными методами. «Неважно, кто эти люди — квадроберы или фурри, относятся ли они к какой-то субкультуре или не относятся. Абсолютно все они имеют право на защиту своих прав, извините за тавтологию. Если у кого-то есть какие-то претензии идеологического толка, то нужно решать эти вопросы цивилизованным способом, ни на кого не нападая», — заявила Волынец в разговоре с «Ридусом». Ученики местной школы с палками напали на двух девочек-квадроберов, выкрикивая патриотические лозунги. Дело обошлось без телесных повреждений, однако у одной девочки сломали телефон. Ранее Ирина Волынец выступала с критикой субкультуры квадроберов и направила официальный запрос в Межрегиональный центр по делам детей. Она просила экспертов изучить данную субкультуру и выявить ее возможные негативные последствия, которые могут сказаться на психике ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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