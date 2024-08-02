Уполномоченный по правам ребенка осудила нападение на квадроберов в Липецке

02 августа 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Ученики с палками напали на двух девочек-квадроберов, выкрикивая патриотические лозунги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец осудила нападение на квадроберов в Липецке. По ее словам, все проблемы следует решать цивилизованными методами. «Неважно, кто эти люди — квадроберы или фурри, относятся ли они к какой-то субкультуре или не относятся. Абсолютно все они имеют право на защиту своих прав, извините за тавтологию. Если у кого-то есть какие-то претензии идеологического толка, то нужно решать эти вопросы цивилизованным способом, ни на кого не нападая», — заявила Волынец в разговоре с «Ридусом». Ученики местной школы с палками напали на двух девочек-квадроберов, выкрикивая патриотические лозунги. Дело обошлось без телесных повреждений, однако у одной девочки сломали телефон. Ранее Ирина Волынец выступала с критикой субкультуры квадроберов и направила официальный запрос в Межрегиональный центр по делам детей. Она просила экспертов изучить данную субкультуру и выявить ее возможные негативные последствия, которые могут сказаться на психике ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец осудила нападение на квадроберов в Липецке. По ее словам, все проблемы следует решать цивилизованными методами. «Неважно, кто эти люди — квадроберы или фурри, относятся ли они к какой-то субкультуре или не относятся. Абсолютно все они имеют право на защиту своих прав, извините за тавтологию. Если у кого-то есть какие-то претензии идеологического толка, то нужно решать эти вопросы цивилизованным способом, ни на кого не нападая», — заявила Волынец в разговоре с «Ридусом». Ученики местной школы с палками напали на двух девочек-квадроберов, выкрикивая патриотические лозунги. Дело обошлось без телесных повреждений, однако у одной девочки сломали телефон. Ранее Ирина Волынец выступала с критикой субкультуры квадроберов и направила официальный запрос в Межрегиональный центр по делам детей. Она просила экспертов изучить данную субкультуру и выявить ее возможные негативные последствия, которые могут сказаться на психике ребенка.