Россиянам с низким доходом могут начислить до 46 тысяч рублей

Слуцкий предложил увеличить налоговый вычет до 46 тысяч рублей малоимущим

02 августа 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

С инициативой о повышении налогового вычета выступил Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму хотят внести законопроект о повышении налогового вычета для россиян с низким доходом. Тем гражданам, чей доход составляет менее 30 тысяч рублей, предлагается в конце года выплачивать по 46,8 тысячи рублей. С такой инициативой выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тысяч нужно от налогового бремени освободить. Пусть это будет налоговый вычет, как предлагает ЛДПР, или иной вариант. Сегодня наша главная цель — победить бедность. И победить ее честно, а не рисовать в отчетах показатели, перебрасывая деньги с оклада на премию и оставляя людей ни с чем. В пятницу внесем соответствующий проект закона в Госдуму», — прокомментировал инициативу лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующую информацию предоставили URA.RU. Депутаты предлагают определить налоговый вычет в размере 46,8 тысячи рублей. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Госдумы 2 августа. Однако, чтобы получить выплату, россияне должны будут иметь доход за год не более 360 тысяч рублей. Поясняя свою инициативу, Слуцкий обратил внимание, что граждане в стране честно платят налоги, вне зависимости от их дохода. При этом они получают разный уровень поддержки, отмечает глава партии. По его словам, такого быть не должно. Также в ЛДПР предложили повысить порог дохода, который позволит получать налоговый вычет на детей младше 18 лет. Сейчас он составляет 360 тысяч. Эту сумму предлагают повысить до 500 тысяч. То есть, семья сможет рассчитывать на вычет, если их доход не превышает 500 тысяч рублей. На сегодня в России проживает порядка 13,5 млн человек с доходом ниже прожиточного минимума. Такие данные приводит Росстат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму хотят внести законопроект о повышении налогового вычета для россиян с низким доходом. Тем гражданам, чей доход составляет менее 30 тысяч рублей, предлагается в конце года выплачивать по 46,8 тысячи рублей. С такой инициативой выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тысяч нужно от налогового бремени освободить. Пусть это будет налоговый вычет, как предлагает ЛДПР, или иной вариант. Сегодня наша главная цель — победить бедность. И победить ее честно, а не рисовать в отчетах показатели, перебрасывая деньги с оклада на премию и оставляя людей ни с чем. В пятницу внесем соответствующий проект закона в Госдуму», — прокомментировал инициативу лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующую информацию предоставили URA.RU. Депутаты предлагают определить налоговый вычет в размере 46,8 тысячи рублей. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Госдумы 2 августа. Однако, чтобы получить выплату, россияне должны будут иметь доход за год не более 360 тысяч рублей. Поясняя свою инициативу, Слуцкий обратил внимание, что граждане в стране честно платят налоги, вне зависимости от их дохода. При этом они получают разный уровень поддержки, отмечает глава партии. По его словам, такого быть не должно. Также в ЛДПР предложили повысить порог дохода, который позволит получать налоговый вычет на детей младше 18 лет. Сейчас он составляет 360 тысяч. Эту сумму предлагают повысить до 500 тысяч. То есть, семья сможет рассчитывать на вычет, если их доход не превышает 500 тысяч рублей. На сегодня в России проживает порядка 13,5 млн человек с доходом ниже прожиточного минимума. Такие данные приводит Росстат.