Осужденная в России баскетболистка из США назвала победой обмен заключенными

Баскетболистка Бриттни Грайнер назвала победой обмен заключенными с Россией. Об этом сообщил журналист The Washington Post Бен Голливер.
«Отличный день. Это отличный день … Я безумно рада за семьи. Любой день, когда американцы возвращаются домой, — это победа», — написала Бриттни Грайнер. Ее цитирует журналист The Washington Post Бен Голливер
Баскетболистка была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево: в ее багаже нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. Суд ей назначил девять лет колонии. В декабре 2022 года Грайнер обменяли в аэропорту Абу-Даби на россиянина Виктора Бута, который долгие годы сидел в американской тюрьме. В России Грайнер выступала за команду УГМК.
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