Общество Осужденная в России баскетболистка из США назвала победой обмен заключенными Грайнер высказалась об обмене заключенными: это победа 02 августа 2024 в 13:04 Размер текста - 17 + Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Баскетболистка Бриттни Грайнер назвала победой обмен заключенными с Россией. Об этом сообщил журналист The Washington Post Бен Голливер. «Отличный день. Это отличный день … Я безумно рада за семьи. Любой день, когда американцы возвращаются домой, — это победа», — написала Бриттни Грайнер. Ее цитирует журналист The Washington Post Бен Голливер Баскетболистка была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево: в ее багаже нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. Суд ей назначил девять лет колонии. В декабре 2022 года Грайнер обменяли в аэропорту Абу-Даби на россиянина Виктора Бута, который долгие годы сидел в американской тюрьме. В России Грайнер выступала за команду УГМК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Баскетболистка Бриттни Грайнер назвала победой обмен заключенными с Россией. Об этом сообщил журналист The Washington Post Бен Голливер. «Отличный день. Это отличный день … Я безумно рада за семьи. Любой день, когда американцы возвращаются домой, — это победа», — написала Бриттни Грайнер. Ее цитирует журналист The Washington Post Бен Голливер Баскетболистка была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево: в ее багаже нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. Суд ей назначил девять лет колонии. В декабре 2022 года Грайнер обменяли в аэропорту Абу-Даби на россиянина Виктора Бута, который долгие годы сидел в американской тюрьме. В России Грайнер выступала за команду УГМК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям