Осужденная в России баскетболистка из США назвала победой обмен заключенными

Грайнер высказалась об обмене заключенными: это победа
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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, бк угмк, грайнер бриттни
Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Баскетболистка Бриттни Грайнер назвала победой обмен заключенными с Россией. Об этом сообщил журналист The Washington Post Бен Голливер.

«Отличный день. Это отличный день … Я безумно рада за семьи. Любой день, когда американцы возвращаются домой, — это победа», — написала Бриттни Грайнер. Ее цитирует журналист The Washington Post Бен Голливер

Баскетболистка была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево: в ее багаже нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. Суд ей назначил девять лет колонии. В декабре 2022 года Грайнер обменяли в аэропорту Абу-Даби на россиянина Виктора Бута, который долгие годы сидел в американской тюрьме. В России Грайнер выступала за команду УГМК.

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Баскетболистка Бриттни Грайнер назвала победой обмен заключенными с Россией. Об этом сообщил журналист The Washington Post Бен Голливер. «Отличный день. Это отличный день … Я безумно рада за семьи. Любой день, когда американцы возвращаются домой, — это победа», — написала Бриттни Грайнер. Ее цитирует журналист The Washington Post Бен Голливер Баскетболистка была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево: в ее багаже нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. Суд ей назначил девять лет колонии. В декабре 2022 года Грайнер обменяли в аэропорту Абу-Даби на россиянина Виктора Бута, который долгие годы сидел в американской тюрьме. В России Грайнер выступала за команду УГМК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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