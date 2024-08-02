Песков прокомментировал для URA.RU поединок между трансгендером и девушкой на Олимпиаде

В Кремле не видели поединок между трансгендером из Алжира и итальянкой

02 августа 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не видели женский боксерский поединок между трансгендером из Алжира и спортсменкой из Италии. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередной скандал на Олимпиаде в Париже. «Бой не смотрели. И желания нет», — так Песков ответил на вопрос URA.RU о бое между боксером-трансгендером из Алжира и итальянской спортсменкой. Официальный представитель Кремля выразил сожаление, что международное олимпийское движение «существенно девальвируется и становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат с извращениями». «Мы бы предпочли видеть старый-добрый МОК со старым-добрым классическим мировоззрением Олимпийских игр и идей олимпизма, в котором важное место занимали и российские спортсмены», — сказал Песков, добавив, что такие времена миновали. Ранее стало известно, что в поединке 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов алжирский трансгендер Иман Хелиф одержал победу над итальянской Анджелой Карини. Бой длился 46 секунд. После этого итальянская спортсменка бросила шлем на пол, отказалась жать руку «сопернице» и заплакала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле не видели женский боксерский поединок между трансгендером из Алжира и спортсменкой из Италии. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередной скандал на Олимпиаде в Париже. «Бой не смотрели. И желания нет», — так Песков ответил на вопрос URA.RU о бое между боксером-трансгендером из Алжира и итальянской спортсменкой. Официальный представитель Кремля выразил сожаление, что международное олимпийское движение «существенно девальвируется и становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат с извращениями». «Мы бы предпочли видеть старый-добрый МОК со старым-добрым классическим мировоззрением Олимпийских игр и идей олимпизма, в котором важное место занимали и российские спортсмены», — сказал Песков, добавив, что такие времена миновали. Ранее стало известно, что в поединке 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов алжирский трансгендер Иман Хелиф одержал победу над итальянской Анджелой Карини. Бой длился 46 секунд. После этого итальянская спортсменка бросила шлем на пол, отказалась жать руку «сопернице» и заплакала.