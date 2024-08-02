В госпитале в Калининграде опровергли слух о недостаточной помощи раненым бойцам

В соцсетях распространилось видео, в котором военнослужащий рассказывает, что в Военно-морском клиническом госпитале №1409 Минобороны России раненым участникам СВО будто бы оказывают недостаточную помощь. Однако в учреждении корреспонденту URA.RU опровергли эту информацию в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.
«Мы всем оказываем должную помощь, делаем перевязки… Он (военнослужащий — прим. ред.) говорит, что осколки есть, но их все сразу не вытащишь. Некоторые убираются по мере необходимости... [Бинтов, перекиси и прочего] хватает, мы проводим закупки», — сообщили в госпитале.
Также мужчина, заявивший о проблемах с оказанием помощи, пожаловался на проблемы с получением выплаты по ранению. Однако для того, чтобы ее получить, надо приложить справку по форме 98 к рапорту, а не только оформить ее. Об этом сказано в приказе министра обороны РФ от 22.04.2022 № 236.
Ранее в telegram-каналах начал расходиться ролик, в котором военный сообщил, что в госпитале №1409 Минобороны России раненым будто бы оказывают недостаточную помощь. В частности, он посетовал, что из раны вытащили не все осколки, а бинтов и перекиси водорода якобы не хватает. Также военнослужащий заявил, что получил справку по форме 98 для того, чтобы добиться выплаты, но деньги ему еще не поступили.
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