02 августа 2024

«Пушка, сказка, бомба, песня»: какие арбузы выращивают и продают в Курганской области

Курганские фермеры улучшают методы выращивания арбузов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, арбузы
Курганцам рекомендуют брать арбузы из Дагестана Фото:
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Курганские свободные кассы

Курганский продуктовый рынок обогащается различными сортами арбузов. На территории региона также разворачиваются местные фермы, на которых выращивают эту ягоду. В честь празднование Дня арбуза редакция URA.RU подготовила материал о том, какие арбузы выращивают и продают в Курганской области.

«Летний сезон в Курганской области разнообразен благодаря арбузам, прибывающим с южных границ России и из соседних стран. В этом году на рынках региона представлены арбузы из Казахстана, Дагестана и Узбекистана. Также ожидаются партии из Оренбурга и Астрахани», — передает корреспондент URA.RU.

Местные продавцы рассказывают, что каждый регион славится своими уникальными вкусовыми характеристиками. Так, казахстанские арбузы сладкие лишь в сердцевине, тогда как узбекистанские могут показаться блеклыми. Наибольшую популярность среди гурманов завоевали дагестанские арбузы, которые радуют своей сладостью и сочностью вплоть до самой корки.

Но и Курганская область славится местными арбузами. В Целинном округе, в селе Казак-Кочердык, фермеры выращивают арбузы, не уступающие по качеству знаменитым кубанским. При покупке арбузов жители и гости Курганской области могут полагаться на проверенные методы выбора: звонкий звук при постукивании, равномерный окрас корки и желтоватое пятно на месте соприкосновения с землей. Но самый верный способ — это покупка арбузов непосредственно у местных производителей.

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Курганский продуктовый рынок обогащается различными сортами арбузов. На территории региона также разворачиваются местные фермы, на которых выращивают эту ягоду. В честь празднование Дня арбуза редакция URA.RU подготовила материал о том, какие арбузы выращивают и продают в Курганской области. «Летний сезон в Курганской области разнообразен благодаря арбузам, прибывающим с южных границ России и из соседних стран. В этом году на рынках региона представлены арбузы из Казахстана, Дагестана и Узбекистана. Также ожидаются партии из Оренбурга и Астрахани», — передает корреспондент URA.RU. Местные продавцы рассказывают, что каждый регион славится своими уникальными вкусовыми характеристиками. Так, казахстанские арбузы сладкие лишь в сердцевине, тогда как узбекистанские могут показаться блеклыми. Наибольшую популярность среди гурманов завоевали дагестанские арбузы, которые радуют своей сладостью и сочностью вплоть до самой корки. Но и Курганская область славится местными арбузами. В Целинном округе, в селе Казак-Кочердык, фермеры выращивают арбузы, не уступающие по качеству знаменитым кубанским. При покупке арбузов жители и гости Курганской области могут полагаться на проверенные методы выбора: звонкий звук при постукивании, равномерный окрас корки и желтоватое пятно на месте соприкосновения с землей. Но самый верный способ — это покупка арбузов непосредственно у местных производителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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