«Пушка, сказка, бомба, песня»: какие арбузы выращивают и продают в Курганской области

Курганские фермеры улучшают методы выращивания арбузов

03 августа 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Курганцам рекомендуют брать арбузы из Дагестана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы Курганский продуктовый рынок обогащается различными сортами арбузов. На территории региона также разворачиваются местные фермы, на которых выращивают эту ягоду. В честь празднование Дня арбуза редакция URA.RU подготовила материал о том, какие арбузы выращивают и продают в Курганской области. «Летний сезон в Курганской области разнообразен благодаря арбузам, прибывающим с южных границ России и из соседних стран. В этом году на рынках региона представлены арбузы из Казахстана, Дагестана и Узбекистана. Также ожидаются партии из Оренбурга и Астрахани», — передает корреспондент URA.RU. Местные продавцы рассказывают, что каждый регион славится своими уникальными вкусовыми характеристиками. Так, казахстанские арбузы сладкие лишь в сердцевине, тогда как узбекистанские могут показаться блеклыми. Наибольшую популярность среди гурманов завоевали дагестанские арбузы, которые радуют своей сладостью и сочностью вплоть до самой корки. Но и Курганская область славится местными арбузами. В Целинном округе, в селе Казак-Кочердык, фермеры выращивают арбузы, не уступающие по качеству знаменитым кубанским. При покупке арбузов жители и гости Курганской области могут полагаться на проверенные методы выбора: звонкий звук при постукивании, равномерный окрас корки и желтоватое пятно на месте соприкосновения с землей. Но самый верный способ — это покупка арбузов непосредственно у местных производителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский продуктовый рынок обогащается различными сортами арбузов. На территории региона также разворачиваются местные фермы, на которых выращивают эту ягоду. В честь празднование Дня арбуза редакция URA.RU подготовила материал о том, какие арбузы выращивают и продают в Курганской области. «Летний сезон в Курганской области разнообразен благодаря арбузам, прибывающим с южных границ России и из соседних стран. В этом году на рынках региона представлены арбузы из Казахстана, Дагестана и Узбекистана. Также ожидаются партии из Оренбурга и Астрахани», — передает корреспондент URA.RU. Местные продавцы рассказывают, что каждый регион славится своими уникальными вкусовыми характеристиками. Так, казахстанские арбузы сладкие лишь в сердцевине, тогда как узбекистанские могут показаться блеклыми. Наибольшую популярность среди гурманов завоевали дагестанские арбузы, которые радуют своей сладостью и сочностью вплоть до самой корки. Но и Курганская область славится местными арбузами. В Целинном округе, в селе Казак-Кочердык, фермеры выращивают арбузы, не уступающие по качеству знаменитым кубанским. При покупке арбузов жители и гости Курганской области могут полагаться на проверенные методы выбора: звонкий звук при постукивании, равномерный окрас корки и желтоватое пятно на месте соприкосновения с землей. Но самый верный способ — это покупка арбузов непосредственно у местных производителей.