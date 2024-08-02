Мужчина поджег себя в здании МФЦ в Москве
В Москве мужчина поджег себя в здании Многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Мужчина получил ожоги головы и шеи. Его госпитализируют», — передают авторы телеканала, ссылаясь на свой источник. Здание, где произошел инцидент, находится на Новоясеневском проспекте.
Как сообщает Mash, 50-летний мужчина облился жидкостью для розжига. Его потушили. До этого мужчина пытался через МФЦ устроиться на работу, отмечают авторы канала.
Мужчину успели вовремя потушить
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