Происшествия РЕН ТВ: мужчина поджег себя в здании МФЦ в Москве. Фото 02 августа 2024 в 14:03 Размер текста - 17 + Мужчина поджег себя в здании МФЦ в Москве Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Москве мужчина поджег себя в здании Многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщает РЕН ТВ. «Мужчина получил ожоги головы и шеи. Его госпитализируют», — передают авторы телеканала, ссылаясь на свой источник. Здание, где произошел инцидент, находится на Новоясеневском проспекте. Как сообщает Mash, 50-летний мужчина облился жидкостью для розжига. Его потушили. До этого мужчина пытался через МФЦ устроиться на работу, отмечают авторы канала. Мужчину успели вовремя потушить Фото: telegram-канал Baza Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве мужчина поджег себя в здании Многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщает РЕН ТВ. «Мужчина получил ожоги головы и шеи. Его госпитализируют», — передают авторы телеканала, ссылаясь на свой источник. Здание, где произошел инцидент, находится на Новоясеневском проспекте. Как сообщает Mash, 50-летний мужчина облился жидкостью для розжига. Его потушили. До этого мужчина пытался через МФЦ устроиться на работу, отмечают авторы канала. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям