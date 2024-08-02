РЕН ТВ: мужчина поджег себя в здании МФЦ в Москве. Фото

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Городской жанр. Пермь, мфц
Мужчина поджег себя в здании МФЦ в Москве Фото:

В Москве мужчина поджег себя в здании Многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Мужчина получил ожоги головы и шеи. Его госпитализируют», — передают авторы телеканала, ссылаясь на свой источник. Здание, где произошел инцидент, находится на Новоясеневском проспекте.

Как сообщает Mash, 50-летний мужчина облился жидкостью для розжига. Его потушили. До этого мужчина пытался через МФЦ устроиться на работу, отмечают авторы канала.

Мужчину успели вовремя потушить
Мужчину успели вовремя потушить
Фото:

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В Москве мужчина поджег себя в здании Многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщает РЕН ТВ. «Мужчина получил ожоги головы и шеи. Его госпитализируют», — передают авторы телеканала, ссылаясь на свой источник. Здание, где произошел инцидент, находится на Новоясеневском проспекте. Как сообщает Mash, 50-летний мужчина облился жидкостью для розжига. Его потушили. До этого мужчина пытался через МФЦ устроиться на работу, отмечают авторы канала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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