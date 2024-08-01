В Тюмени перейдут на альтернативное топливо

В Тюменской области строят предприятие по производству биоугля и фанеры

02 августа 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Биоуголь является более эффективной альтернативой каменного угля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области готовятся к производству экологически чистого альтернативного топлива — биоугля. Его выпуск будет налажен в новом лесопромышленном комплексе, который создается в рамках инвестиционного проекта в Уватском районе, сообщили URA.RU в департаменте лесного комплекса региона. «В период до 2027 года планируется организовать выпуск фанеры и биоугля. Производство позволит в перспективе увеличить деревопереработку региона на 629 тысяч кубометров в год», — пояснили URA.RU в департаменте. Возможные объемы производства пока не оглашаются. Согласно приказу Минпромторга, копия которого есть в распоряжении агентства, ООО «Тюменский лесопромышленный комплекс» помимо указанных департаментов продуктов сможет производить пиролизное масло. На строительство комплекса потребуется 13 млрд рублей. Известно, что биоуголь относится к классу искусственных твердых носителей. Содержание углерода в нем достигает 65%. Чаще всего биоуголь используется как замена каменному углю, а также имеет применение в системах очистки сточных вод и при сборе разливов нефтепродуктов. Как именно будет применяться биоуголь в Тюменской области, в департаменте не пояснили. Ранее URA.RU рассказало о разработанной в Тюмени технологии, способной изменить всю российскую промышленность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области готовятся к производству экологически чистого альтернативного топлива — биоугля. Его выпуск будет налажен в новом лесопромышленном комплексе, который создается в рамках инвестиционного проекта в Уватском районе, сообщили URA.RU в департаменте лесного комплекса региона. «В период до 2027 года планируется организовать выпуск фанеры и биоугля. Производство позволит в перспективе увеличить деревопереработку региона на 629 тысяч кубометров в год», — пояснили URA.RU в департаменте. Возможные объемы производства пока не оглашаются. Согласно приказу Минпромторга, копия которого есть в распоряжении агентства, ООО «Тюменский лесопромышленный комплекс» помимо указанных департаментов продуктов сможет производить пиролизное масло. На строительство комплекса потребуется 13 млрд рублей. Известно, что биоуголь относится к классу искусственных твердых носителей. Содержание углерода в нем достигает 65%. Чаще всего биоуголь используется как замена каменному углю, а также имеет применение в системах очистки сточных вод и при сборе разливов нефтепродуктов. Как именно будет применяться биоуголь в Тюменской области, в департаменте не пояснили. Ранее URA.RU рассказало о разработанной в Тюмени технологии, способной изменить всю российскую промышленность.