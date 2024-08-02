Общество Выжившего террориста из ростовского СИЗО приговорили к 23 годам заключения 02 августа 2024 в 14:16 Размер текста - 17 + Даниил Камнев участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО 16 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Суд приговорил террориста Даниила Камнев, участвующего в захвате заложников ростовского СИЗО, к 23 годам заключения. Он получил соответствующее наказание за подготовку теракта в Кисловодске. Об этом сообщает РИА Новости. «Суд приговорил к 23 годам колонии Даниила Камнева, участвовавшего в захвате заложников в ростовском СИЗО в июне», — передает корреспондент агентства. Приговор был вынесен по делу о подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Также Камнев признавался, что с 2020 года является членом террористической группировки. Ранее он также полностью признал вину за подготовку теракта. Инцидент с захватом заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне — последнее преступление, совершенное Камневым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Суд приговорил террориста Даниила Камнев, участвующего в захвате заложников ростовского СИЗО, к 23 годам заключения. Он получил соответствующее наказание за подготовку теракта в Кисловодске. Об этом сообщает РИА Новости. «Суд приговорил к 23 годам колонии Даниила Камнева, участвовавшего в захвате заложников в ростовском СИЗО в июне», — передает корреспондент агентства. Приговор был вынесен по делу о подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Также Камнев признавался, что с 2020 года является членом террористической группировки. Ранее он также полностью признал вину за подготовку теракта. Инцидент с захватом заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне — последнее преступление, совершенное Камневым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям