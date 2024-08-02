Выжившего террориста из ростовского СИЗО приговорили к 23 годам заключения

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Город. Курган, сизо, колючая проволока, заключение, тюрьма, колюячая проволока
Даниил Камнев участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО 16 июня Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Суд приговорил террориста Даниила Камнев, участвующего в захвате заложников ростовского СИЗО, к 23 годам заключения. Он получил соответствующее наказание за подготовку теракта в Кисловодске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд приговорил к 23 годам колонии Даниила Камнева, участвовавшего в захвате заложников в ростовском СИЗО в июне», — передает корреспондент агентства. Приговор был вынесен по делу о подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Также Камнев признавался, что с 2020 года является членом террористической группировки.

Ранее он также полностью признал вину за подготовку теракта. Инцидент с захватом заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне — последнее преступление, совершенное Камневым.

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Суд приговорил террориста Даниила Камнев, участвующего в захвате заложников ростовского СИЗО, к 23 годам заключения. Он получил соответствующее наказание за подготовку теракта в Кисловодске. Об этом сообщает РИА Новости. «Суд приговорил к 23 годам колонии Даниила Камнева, участвовавшего в захвате заложников в ростовском СИЗО в июне», — передает корреспондент агентства. Приговор был вынесен по делу о подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Также Камнев признавался, что с 2020 года является членом террористической группировки. Ранее он также полностью признал вину за подготовку теракта. Инцидент с захватом заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне — последнее преступление, совершенное Камневым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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