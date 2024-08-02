Выжившего террориста из ростовского СИЗО приговорили к 23 годам заключения

Суд приговорил террориста Даниила Камнев, участвующего в захвате заложников ростовского СИЗО, к 23 годам заключения. Он получил соответствующее наказание за подготовку теракта в Кисловодске. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд приговорил к 23 годам колонии Даниила Камнева, участвовавшего в захвате заложников в ростовском СИЗО в июне», — передает корреспондент агентства. Приговор был вынесен по делу о подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Также Камнев признавался, что с 2020 года является членом террористической группировки.
Ранее он также полностью признал вину за подготовку теракта. Инцидент с захватом заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне — последнее преступление, совершенное Камневым.
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