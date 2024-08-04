В Кургане ради высотки незаконно снесли дом, в котором жила семья Витебского. Фото

05 августа 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Дом семьи Витебских до сноса находился на улице Коли Мяготина 117а Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане незаконно снесли дом, в котором раньше жила семья легендарного хирурга Якова Витебского. Чиновники отдали землю под ним для строительства высотки по улице Коли Мяготина 117а, однако позже суд признал действия мэрии неправомерными. Источники из числа горожан сообщили корреспонденту URA.RU, что власти скрывали факт проживания Витебских, чтобы не признавать дом культурным наследием. «Власти скрыли факт проживания семьи Витебских в данном доме по улице Коли Мяготина 117а. Вместо того чтобы признать дом культурным наследием, открыть в нем музей, незаконно продали вместе с земельным участком под строительство высотки крупному бизнесмену. Он снес уникальный дом, разрешение на строительство позже признали незаконным. Неправомерность формирования и отчуждения земельного участка также доказана в суде», — сообщил инсайдер. В распоряжении редакции имеется решение суда. Другой источник отметил, что для признания дома культурным наследием или музеем необходимы определенные критерии. По словам инсайдера, власти, видимо, не нашли причин для придания ему такого статуса и поэтому продали его под снос. «В этом старом доме было четыре квартиры. Всех жильцов, кто там жил расселили. Недовольных не было», — отметил инсайдер. Согласно инвентарному делу, в доме по Коли Мяготина проживал отец Якова Витебского Давид Витебский. Ему была выделена квартира заведующим курганского городского отдела коммунального хозяйства. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана и застройщику. Ответы ожидается. Ранее URA.RU писало, что Уральский суд утвердил решение об отмене скандальной стройки в центре Кургана. Решение о незаконности выдачи разрешения чиновниками мэрии на строительство высотки по улице Мяготина признали верным. Судебные разбирательства между властями, застройщиком и местными жителями длились три года. Так выглядел дом, где жил отец Якова Витебского, перед сносом Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане незаконно снесли дом, в котором раньше жила семья легендарного хирурга Якова Витебского. Чиновники отдали землю под ним для строительства высотки по улице Коли Мяготина 117а, однако позже суд признал действия мэрии неправомерными. Источники из числа горожан сообщили корреспонденту URA.RU, что власти скрывали факт проживания Витебских, чтобы не признавать дом культурным наследием. «Власти скрыли факт проживания семьи Витебских в данном доме по улице Коли Мяготина 117а. Вместо того чтобы признать дом культурным наследием, открыть в нем музей, незаконно продали вместе с земельным участком под строительство высотки крупному бизнесмену. Он снес уникальный дом, разрешение на строительство позже признали незаконным. Неправомерность формирования и отчуждения земельного участка также доказана в суде», — сообщил инсайдер. В распоряжении редакции имеется решение суда. Другой источник отметил, что для признания дома культурным наследием или музеем необходимы определенные критерии. По словам инсайдера, власти, видимо, не нашли причин для придания ему такого статуса и поэтому продали его под снос. «В этом старом доме было четыре квартиры. Всех жильцов, кто там жил расселили. Недовольных не было», — отметил инсайдер. Согласно инвентарному делу, в доме по Коли Мяготина проживал отец Якова Витебского Давид Витебский. Ему была выделена квартира заведующим курганского городского отдела коммунального хозяйства. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана и застройщику. Ответы ожидается. Ранее URA.RU писало, что Уральский суд утвердил решение об отмене скандальной стройки в центре Кургана. Решение о незаконности выдачи разрешения чиновниками мэрии на строительство высотки по улице Мяготина признали верным. Судебные разбирательства между властями, застройщиком и местными жителями длились три года.