В Челябинске временно отменили маршрут № 11 из-за отсутствия перевозчика

В Челябинске приостановили действие автобусного маршрута № 11 (Петра Столыпина — ГКБ № 9). Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндортранса, на него долго не могли найти перевозчика.
«Торги на обслуживание маршрута с 1 августа не состоялись — не было ни одной заявки. На проведение нового аукциона потребовалось время, поэтому перевозчик приступит к работе только с 12 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндортранса.
Там отметили, что новый контракт заключен с компанией «Автолайн». С 12 августа на линию должны будут выйти шесть автобусов малого класса. В часы пик они будут ходить с интервалом 20 минут.
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