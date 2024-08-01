01 августа 2024

В Челябинске временно отменили маршрут № 11 из-за отсутствия перевозчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, городской транспорт, новые автобусы
С 12 августа действие маршрута восстановят Фото:

В Челябинске приостановили действие автобусного маршрута № 11 (Петра Столыпина — ГКБ № 9). Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндортранса, на него долго не могли найти перевозчика.

«Торги на обслуживание маршрута с 1 августа не состоялись — не было ни одной заявки. На проведение нового аукциона потребовалось время, поэтому перевозчик приступит к работе только с 12 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Там отметили, что новый контракт заключен с компанией «Автолайн». С 12 августа на линию должны будут выйти шесть автобусов малого класса. В часы пик они будут ходить с интервалом 20 минут.

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В Челябинске приостановили действие автобусного маршрута № 11 (Петра Столыпина — ГКБ № 9). Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндортранса, на него долго не могли найти перевозчика. «Торги на обслуживание маршрута с 1 августа не состоялись — не было ни одной заявки. На проведение нового аукциона потребовалось время, поэтому перевозчик приступит к работе только с 12 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндортранса. Там отметили, что новый контракт заключен с компанией «Автолайн». С 12 августа на линию должны будут выйти шесть автобусов малого класса. В часы пик они будут ходить с интервалом 20 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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