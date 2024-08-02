«Если Путин согласится — будем делать»: Кремль прокомментировал просьбу Гершковича об интервью

Если президент России Владимир Путин посчитает нужным согласиться на интервью с журналистом Эваном Гершковичем, Кремль будет готовиться к нему. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Любое зарубежное СМИ может обращаться с просьбой об интервью к Владимиру Путину. Поступит такая заявка — будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью иностранным СМИ — будем делать», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Эван Гершкович был возвращен в США после обмена заключенными, которые провели РФ и страны Запада. Перед освобождением Гершкович заявил, что хотел бы взять интервью у Путина.
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