«Если Путин согласится — будем делать»: Кремль прокомментировал просьбу Гершковича об интервью

Песков: если Путин согласится на интервью Гершковича — будем делать
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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин согласится на интервью с Эваном Гершковичем, если посчитает это нужным, отметил Дмитрий Песков Фото:
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Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Если президент России Владимир Путин посчитает нужным согласиться на интервью с журналистом Эваном Гершковичем, Кремль будет готовиться к нему. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Любое зарубежное СМИ может обращаться с просьбой об интервью к Владимиру Путину. Поступит такая заявка — будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью иностранным СМИ — будем делать», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Эван Гершкович был возвращен в США после обмена заключенными, которые провели РФ и страны Запада. Перед освобождением Гершкович заявил, что хотел бы взять интервью у Путина.

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Если президент России Владимир Путин посчитает нужным согласиться на интервью с журналистом Эваном Гершковичем, Кремль будет готовиться к нему. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Любое зарубежное СМИ может обращаться с просьбой об интервью к Владимиру Путину. Поступит такая заявка — будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью иностранным СМИ — будем делать», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Эван Гершкович был возвращен в США после обмена заключенными, которые провели РФ и страны Запада. Перед освобождением Гершкович заявил, что хотел бы взять интервью у Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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