В Центре Илизарова провели лечение семье с генетическим заболеванием. Фото

Курганские врачи помогли семье с редким заболеванием исправить деформацию ног

02 августа 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Мама и две ее дочки с фосфат-диабетом проходят лечение в курганском Центре Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Центре Илизарова в Кургане успешно проводят лечение осложнений редкого заболевания — гипофосфатемического рахита (фосфат-диабет), которым страдает московская семья Багалиевых. Мама и две ее дочери, 9 и 11 лет, являются носителями этого наследственного заболевания, при котором из организма вымывается фосфор, что приводит к деформации костей и суставов. Недавно девочкам провели коррекцию ног, сообщили в медцентре. «Семейный случай в практике врачей отделения №17 Клиники нейроортопедии и системных заболеваний Центра Илизарова. Тамара в 13 лет проходила оперативное лечение ортопедических осложнений фосфат-диабета в Кургане. С помощью классического аппарата Илизарова и метода чрескостного остеосинтеза ей исправили деформации бедра и голени. Лечащий врач Анатолий Яковлевич Коркин спустя 30 лет оперировал и ее дочек Диану и Рузанну», — рассказали в пресс-службе Центра Илизарова. Заведующая отделением №17 Анна Аранович пояснила, что у младшей девочки на обеих ногах выраженная внутренняя ротация. Ей сделали коррекцию двух голеней. У старшей девочки выраженные о-образные деформации обеих конечностей. Ей провели операцию на одной ноге. Через год ей проведут ту же самую операцию с помощью аппарата Илизарова на второй ноге. После коррекции девочки стали выше на 5-6 см. На период фиксации в аппарате семью отпустят домой. Процесс лечения будет под контролем курганский врачей благодаря телемедицине. После достижения нужного результата аппараты снимут. В курганском Центре Илизарова лечат осложнение фосфат-диабета у сестер из Москвы. Их мама проходила лечение в Центре 30 лет назад «НМИЦ ТО им. акад. Г.А.Илизарова Минздрава РФ» Фосфат-диабет — редкое заболевание, при котором из организма вымывается фосфор, что приводит к деформации костей и суставов «НМИЦ ТО им. акад. Г.А.Илизарова Минздрава РФ» После коррекции искривления ног рост пациенток с фосфат-диабетом стал выше на 5-6 см «НМИЦ ТО им. акад. Г.А.Илизарова Минздрава РФ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центре Илизарова в Кургане успешно проводят лечение осложнений редкого заболевания — гипофосфатемического рахита (фосфат-диабет), которым страдает московская семья Багалиевых. Мама и две ее дочери, 9 и 11 лет, являются носителями этого наследственного заболевания, при котором из организма вымывается фосфор, что приводит к деформации костей и суставов. Недавно девочкам провели коррекцию ног, сообщили в медцентре. «Семейный случай в практике врачей отделения №17 Клиники нейроортопедии и системных заболеваний Центра Илизарова. Тамара в 13 лет проходила оперативное лечение ортопедических осложнений фосфат-диабета в Кургане. С помощью классического аппарата Илизарова и метода чрескостного остеосинтеза ей исправили деформации бедра и голени. Лечащий врач Анатолий Яковлевич Коркин спустя 30 лет оперировал и ее дочек Диану и Рузанну», — рассказали в пресс-службе Центра Илизарова. Заведующая отделением №17 Анна Аранович пояснила, что у младшей девочки на обеих ногах выраженная внутренняя ротация. Ей сделали коррекцию двух голеней. У старшей девочки выраженные о-образные деформации обеих конечностей. Ей провели операцию на одной ноге. Через год ей проведут ту же самую операцию с помощью аппарата Илизарова на второй ноге. После коррекции девочки стали выше на 5-6 см. На период фиксации в аппарате семью отпустят домой. Процесс лечения будет под контролем курганский врачей благодаря телемедицине. После достижения нужного результата аппараты снимут.