Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна на 2 месяца

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Суд вынес решение об аресте Аджапахяна, которого обвиняют в совершении противозаконных действий против местной власти
Суд вынес решение об аресте Аджапахяна, которого обвиняют в совершении противозаконных действий против местной власти Фото:
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К главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пришли с обысками

В Ереване суд вынес решение по ходатайству об аресте архиепископа Ширакской епархии Микаела Аджапахяна, обвиняемого в публичных призывах к свержению местной власти. Его приговорили к двум месяцам тюремного заключения, сообщил адвокат подсудимого Ара Зограбян. Информацию передает РИА «Новости». 

Обострение отношений между армянскими властями и апостольской церковью (ААЦ) стало очевидным после того, как в конце мая 2025 года премьер-министр Никол Пашинян разместил в соцсетях публикации с оскорблениями, включая ненормативную лексику, в адрес духовенства. Позднее глава правительства призвал изменить процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством решающую роль.

Кроме того, после ареста предпринимателя и президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, готового вмешаться в противостояние между Пашиняном и ААЦ, многие представители армянской диаспоры по всему миру выразили свое недовольство. Они говорили о недопустимости политического преследования религиозных деятелей и их сторонников. 

Утром 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Однако духовенство и прихожане оказали им сопротивление. Известно, что его обвиняют в публичных призывах к свержению действующей армянской власти, но сам Аджапахян называет подобные заявления сфабрикованными.

Впоследствии архиепископ сам отправился в отдел Следственного комитета в Ереване. Он подчеркнул, что правоохранители могли провести задержание без лишнего шума, но сознательно выбрали публичную демонстрацию подобного, пишет «Национальная служба новостей».

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В Ереване суд вынес решение по ходатайству об аресте архиепископа Ширакской епархии Микаела Аджапахяна, обвиняемого в публичных призывах к свержению местной власти. Его приговорили к двум месяцам тюремного заключения, сообщил адвокат подсудимого Ара Зограбян. Информацию передает РИА «Новости».  Обострение отношений между армянскими властями и апостольской церковью (ААЦ) стало очевидным после того, как в конце мая 2025 года премьер-министр Никол Пашинян разместил в соцсетях публикации с оскорблениями, включая ненормативную лексику, в адрес духовенства. Позднее глава правительства призвал изменить процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством решающую роль. Кроме того, после ареста предпринимателя и президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, готового вмешаться в противостояние между Пашиняном и ААЦ, многие представители армянской диаспоры по всему миру выразили свое недовольство. Они говорили о недопустимости политического преследования религиозных деятелей и их сторонников.  Утром 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Однако духовенство и прихожане оказали им сопротивление. Известно, что его обвиняют в публичных призывах к свержению действующей армянской власти, но сам Аджапахян называет подобные заявления сфабрикованными. Впоследствии архиепископ сам отправился в отдел Следственного комитета в Ереване. Он подчеркнул, что правоохранители могли провести задержание без лишнего шума, но сознательно выбрали публичную демонстрацию подобного, пишет «Национальная служба новостей».
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