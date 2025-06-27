Турецкий отель, где свердловчанин выпал с балкона, имеет дурную славу

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Виды Турция, туризм в Турунч и Мармарис. Турция, отель, турция, путешествия, отдых, отпуск, юг, туризм, бассейн
Про отель ходят не очень хорошие слухи, впрочем — неподтвержденные (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Свердловчанин упал с балкона на турецком курорте и впал в кому

Отель в местечке Тюрклер (Алания, Турция), где семейную пару из Свердловской области настигло несчастье, имеет дурную репутацию среди местных жителей. Об этом рассказал близкий человек пары, который находится в курсе ситуации.

«Вся эта история у многих не укладывается в голове. Дима при непонятных обстоятельствах рухнул с балкона, а его жена Олеся умерла в тот же день. Это так странно, даже подозрительно. Мы наводили справки и нам сказали, что про отель ходят нехорошие слухи у местных жителей. Якобы там уже были несчастные случаи с туристами — то ли по недосмотру персонала, то ли по роковому стечению обстоятельств», — сказал собеседник агентства. При этом он затруднился привести конкретные примеры и озвучить название отеля.

Дмитрий Помаз и Олеся Маташова из Нижней Салды были в Турции в отпуске, когда случилась беда. Мужчина по непонятным причинам, пока его жена спала в номере, выпал с балкона с третьего этажа. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в турецкой больнице в коме. Каждый день его пребывания обходится в 100 тысяч рублей. Семья открыла сбор денег, помочь финансово можно по этой ссылке.

Когда Олеся узнала о несчастье, ей стало плохо, женщину тоже доставили в больницу. В тот же день она умерла. Турецкие врачи причиной смерти назвали инфаркт.

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Отель в местечке Тюрклер (Алания, Турция), где семейную пару из Свердловской области настигло несчастье, имеет дурную репутацию среди местных жителей. Об этом рассказал близкий человек пары, который находится в курсе ситуации. «Вся эта история у многих не укладывается в голове. Дима при непонятных обстоятельствах рухнул с балкона, а его жена Олеся умерла в тот же день. Это так странно, даже подозрительно. Мы наводили справки и нам сказали, что про отель ходят нехорошие слухи у местных жителей. Якобы там уже были несчастные случаи с туристами — то ли по недосмотру персонала, то ли по роковому стечению обстоятельств», — сказал собеседник агентства. При этом он затруднился привести конкретные примеры и озвучить название отеля. Дмитрий Помаз и Олеся Маташова из Нижней Салды были в Турции в отпуске, когда случилась беда. Мужчина по непонятным причинам, пока его жена спала в номере, выпал с балкона с третьего этажа. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в турецкой больнице в коме. Каждый день его пребывания обходится в 100 тысяч рублей. Семья открыла сбор денег, помочь финансово можно по этой ссылке. Когда Олеся узнала о несчастье, ей стало плохо, женщину тоже доставили в больницу. В тот же день она умерла. Турецкие врачи причиной смерти назвали инфаркт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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