Турецкий отель, где свердловчанин выпал с балкона, имеет дурную славу

27 июня 2025 в 14:15 Размер текста - 17 +

Про отель ходят не очень хорошие слухи, впрочем — неподтвержденные (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Свердловчанин упал с балкона на турецком курорте и впал в кому Отель в местечке Тюрклер (Алания, Турция), где семейную пару из Свердловской области настигло несчастье, имеет дурную репутацию среди местных жителей. Об этом рассказал близкий человек пары, который находится в курсе ситуации. «Вся эта история у многих не укладывается в голове. Дима при непонятных обстоятельствах рухнул с балкона, а его жена Олеся умерла в тот же день. Это так странно, даже подозрительно. Мы наводили справки и нам сказали, что про отель ходят нехорошие слухи у местных жителей. Якобы там уже были несчастные случаи с туристами — то ли по недосмотру персонала, то ли по роковому стечению обстоятельств», — сказал собеседник агентства. При этом он затруднился привести конкретные примеры и озвучить название отеля. Дмитрий Помаз и Олеся Маташова из Нижней Салды были в Турции в отпуске, когда случилась беда. Мужчина по непонятным причинам, пока его жена спала в номере, выпал с балкона с третьего этажа. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в турецкой больнице в коме. Каждый день его пребывания обходится в 100 тысяч рублей. Семья открыла сбор денег, помочь финансово можно по этой ссылке . Когда Олеся узнала о несчастье, ей стало плохо, женщину тоже доставили в больницу. В тот же день она умерла. Турецкие врачи причиной смерти назвали инфаркт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отель в местечке Тюрклер (Алания, Турция), где семейную пару из Свердловской области настигло несчастье, имеет дурную репутацию среди местных жителей. Об этом рассказал близкий человек пары, который находится в курсе ситуации. «Вся эта история у многих не укладывается в голове. Дима при непонятных обстоятельствах рухнул с балкона, а его жена Олеся умерла в тот же день. Это так странно, даже подозрительно. Мы наводили справки и нам сказали, что про отель ходят нехорошие слухи у местных жителей. Якобы там уже были несчастные случаи с туристами — то ли по недосмотру персонала, то ли по роковому стечению обстоятельств», — сказал собеседник агентства. При этом он затруднился привести конкретные примеры и озвучить название отеля. Дмитрий Помаз и Олеся Маташова из Нижней Салды были в Турции в отпуске, когда случилась беда. Мужчина по непонятным причинам, пока его жена спала в номере, выпал с балкона с третьего этажа. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в турецкой больнице в коме. Каждый день его пребывания обходится в 100 тысяч рублей. Семья открыла сбор денег, помочь финансово можно по этой ссылке. Когда Олеся узнала о несчастье, ей стало плохо, женщину тоже доставили в больницу. В тот же день она умерла. Турецкие врачи причиной смерти назвали инфаркт.