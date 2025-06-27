Из Кургана в Ишим возобновится автобусный рейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена билета составит 1650 рублей
Цена билета составит 1650 рублей Фото:

С 1 июля перевозчик возобновит автобусные рейсы по межрегиональному маршруту №604 Ишим — Курган. Отправление автобуса будет ежедневным из Ишима (Тюменская область) в 06:50, а из Кургана — в 13:35. Об этом сообщается в соцсетях.

«Нина Лысенко с 1 июля возобновит перевозки по межрегиональному автобусному маршруту №604 Ишим — Курган. Рейсы будут выполняться ежедневно с промежуточными остановками в с. Бердюжье, с. Пеганово, д. Останина и с. Новолокти. Отправление из Ишима в 06:50, из Кургана — в 13:35. Стоимость проезда по полному маршруту для взрослых — 1650 рублей в одну сторону», — пишет telegram-канал «Курганский транспорт».

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость проезда по маршрутам Челябинск — Курган выросла на 10%. В Курганской области уже фиксировался рост стоимости услуг пассажирского транспорта: за последние 12 месяцев цены увеличились на 26,8%, что стало одним из самых высоких показателей среди других услуг.

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С 1 июля перевозчик возобновит автобусные рейсы по межрегиональному маршруту №604 Ишим — Курган. Отправление автобуса будет ежедневным из Ишима (Тюменская область) в 06:50, а из Кургана — в 13:35. Об этом сообщается в соцсетях. «Нина Лысенко с 1 июля возобновит перевозки по межрегиональному автобусному маршруту №604 Ишим — Курган. Рейсы будут выполняться ежедневно с промежуточными остановками в с. Бердюжье, с. Пеганово, д. Останина и с. Новолокти. Отправление из Ишима в 06:50, из Кургана — в 13:35. Стоимость проезда по полному маршруту для взрослых — 1650 рублей в одну сторону», — пишет telegram-канал «Курганский транспорт». Ранее URA.RU сообщало, что стоимость проезда по маршрутам Челябинск — Курган выросла на 10%. В Курганской области уже фиксировался рост стоимости услуг пассажирского транспорта: за последние 12 месяцев цены увеличились на 26,8%, что стало одним из самых высоких показателей среди других услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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