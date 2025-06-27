В Кургане в микрорайоне Восточный загорелся сарай. Фото, видео

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Сарай загорелся в Восточном (архивное фото)
Сарай загорелся в Восточном (архивное фото) Фото:

В Кургане в микрорайоне Восточный 27 июня рядом с остановкой Гайдара загорелся сарай. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

Сарай горит рядом с остановкой
Сарай горит рядом с остановкой
Фото:

«Горит сарайка на остановке Гайдара», — сообщил один из очевидцев. На видео и фото видно, что из сарая валит черный дым. Из-за деревьев видно пробивающийся огонь.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МЧС по Курганской области. Ответ ожидается, новость будет дополнена.

Ранее 27 июня в Кургане на дороге загорелась ГАЗель. Пожарные ликвидировали возгорание в 11:15.

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В Кургане в микрорайоне Восточный 27 июня рядом с остановкой Гайдара загорелся сарай. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Горит сарайка на остановке Гайдара», — сообщил один из очевидцев. На видео и фото видно, что из сарая валит черный дым. Из-за деревьев видно пробивающийся огонь. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МЧС по Курганской области. Ответ ожидается, новость будет дополнена. Ранее 27 июня в Кургане на дороге загорелась ГАЗель. Пожарные ликвидировали возгорание в 11:15.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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