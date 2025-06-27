Сарай загорелся в Восточном (архивное фото)
В Кургане в микрорайоне Восточный 27 июня рядом с остановкой Гайдара загорелся сарай. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
Сарай горит рядом с остановкой
«Горит сарайка на остановке Гайдара», — сообщил один из очевидцев. На видео и фото видно, что из сарая валит черный дым. Из-за деревьев видно пробивающийся огонь.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МЧС по Курганской области. Ответ ожидается, новость будет дополнена.
Ранее 27 июня в Кургане на дороге загорелась ГАЗель. Пожарные ликвидировали возгорание в 11:15.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!