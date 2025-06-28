Россиянам рассказали о снижении ключевой ставки к концу года

Глава РСПП Шохин: ключевая ставка в конце года может опуститься до 13-15%
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Ключевая ставка к концу года может опуститься до 13-15%, считает Шохин
Ключевая ставка к концу года может опуститься до 13-15%, считает Шохин Фото:

Благодаря замедлению инфляции и признакам охлаждения экономической активности в стране существует вероятность снижения ключевой ставки до 18% к сентябрю, а к завершению текущего года — до уровня 13–15%. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. 

«Простор [снижения ключевой ставки], безусловно, есть <...> не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт. <...> И к концу года, я думаю, что она должна быть <...> 13-15%», — сказал Шохин в беседе с агентством ТАСС. 

Советник главы Центрального банка России Кирилл Тремасов сообщил, что вопрос о повышении ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России, намеченном на июль, может быть рассмотрен лишь при возникновении серьезно негативных изменений в экономической ситуации. «Для того, чтобы мы [на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 июля] рассматривали повышение ключевой ставки, должно произойти что-то совсем нехорошее», — сказал он. 

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Благодаря замедлению инфляции и признакам охлаждения экономической активности в стране существует вероятность снижения ключевой ставки до 18% к сентябрю, а к завершению текущего года — до уровня 13–15%. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.  «Простор [снижения ключевой ставки], безусловно, есть <...> не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт. <...> И к концу года, я думаю, что она должна быть <...> 13-15%», — сказал Шохин в беседе с агентством ТАСС.  Советник главы Центрального банка России Кирилл Тремасов сообщил, что вопрос о повышении ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России, намеченном на июль, может быть рассмотрен лишь при возникновении серьезно негативных изменений в экономической ситуации. «Для того, чтобы мы [на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 июля] рассматривали повышение ключевой ставки, должно произойти что-то совсем нехорошее», — сказал он. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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