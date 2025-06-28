Россиянам рассказали о снижении ключевой ставки к концу года

Благодаря замедлению инфляции и признакам охлаждения экономической активности в стране существует вероятность снижения ключевой ставки до 18% к сентябрю, а к завершению текущего года — до уровня 13–15%. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Простор [снижения ключевой ставки], безусловно, есть <...> не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт. <...> И к концу года, я думаю, что она должна быть <...> 13-15%», — сказал Шохин в беседе с агентством ТАСС.
Советник главы Центрального банка России Кирилл Тремасов сообщил, что вопрос о повышении ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России, намеченном на июль, может быть рассмотрен лишь при возникновении серьезно негативных изменений в экономической ситуации. «Для того, чтобы мы [на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 июля] рассматривали повышение ключевой ставки, должно произойти что-то совсем нехорошее», — сказал он.
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