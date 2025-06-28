KIA подала знак: бренд зарегистрировал в России новые модели

Kia зарегистрировала в России товарные знаки для продажи электромобилей
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В июне 2025 года Роспатент зарегистрировал товарные знаки, поданные Kia
В июне 2025 года Роспатент зарегистрировал товарные знаки, поданные Kia Фото:

Автомобильная марка Kia, покинувшая российский рынок, зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака для продажи электромобилей — «KIA EV7» и «KIA EV9». Об этом сообщается в электронной базе ведомства.

«Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели „KIA EV7“ и „KIA EV9“ для продажи электромобилей», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на базу. Там уточнили, что в сентябре 2024 года в Роспатент были поданы соответствующие заявки, и в июне 2025 года ведомство приняло решение о регистрации.

После получения регистрации брендов «KIA EV7» и «KIA EV9» компания получила возможность осуществлять производство и реализацию на территории России автомобилей различных категорий. Среди них — спортивные автомобили, фургоны, грузовые и пассажирские транспортные средства, электромобили, а также автокомпоненты и запчасти.

Ранее Компания «Киа Россия и СНГ» объявила об отзыве в России 55 350 автомобилей Kia Sorento, Soul и Cerato, проданных с 2010 по 2016 годы. По информации Росстандарта, причиной отзыва стал возможный риск короткого замыкания на плате гидравлического электронного блока управления (HECU) в моторном отсеке, передает «Национальная служба новостей».

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Автомобильная марка Kia, покинувшая российский рынок, зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака для продажи электромобилей — «KIA EV7» и «KIA EV9». Об этом сообщается в электронной базе ведомства. «Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели „KIA EV7“ и „KIA EV9“ для продажи электромобилей», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на базу. Там уточнили, что в сентябре 2024 года в Роспатент были поданы соответствующие заявки, и в июне 2025 года ведомство приняло решение о регистрации. После получения регистрации брендов «KIA EV7» и «KIA EV9» компания получила возможность осуществлять производство и реализацию на территории России автомобилей различных категорий. Среди них — спортивные автомобили, фургоны, грузовые и пассажирские транспортные средства, электромобили, а также автокомпоненты и запчасти. Ранее Компания «Киа Россия и СНГ» объявила об отзыве в России 55 350 автомобилей Kia Sorento, Soul и Cerato, проданных с 2010 по 2016 годы. По информации Росстандарта, причиной отзыва стал возможный риск короткого замыкания на плате гидравлического электронного блока управления (HECU) в моторном отсеке, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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