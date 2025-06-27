В Кургане временно отключили воду в некоторых домах и школе

Вода временно отключена
В домах на нескольких улицах в Кургане из-за аварии на сетях временно отключили воду, в том числе в школе №50. Идут работы по устранению аварии. Об этом сообщается в соцсетях.
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Гоголя,128 без ХВС остаются некоторые дома и школа №50. На месте работает бригада», — говорится в telegram-канале «Водного союза».
Без холодного водоснабжения:
- ул. Гоголя,110, 110а, 114, 116, 116а, 122, 124, 126, 128, 183, 183а, 195, 193а (д/сад №128);
- ул. Блюхера, 68, 72;
- ул. Б. Петрова,62;
- ул. Урицкого, 62, 189 (д/с №45), 193 (школа №50), 195;
- ул. К. Маркса, 100, 147, 147а, 151;
- ул. Орлова, 83, 85, 104.
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