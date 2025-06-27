27 июня 2025

В Кургане временно отключили воду в некоторых домах и школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода временно отключена
Вода временно отключена Фото:

В домах на нескольких улицах в Кургане из-за аварии на сетях временно отключили воду, в том числе в школе №50. Идут работы по устранению аварии. Об этом сообщается в соцсетях.

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Гоголя,128 без ХВС остаются некоторые дома и школа №50. На месте работает бригада», — говорится в telegram-канале «Водного союза».

Без холодного водоснабжения:

  • ул. Гоголя,110, 110а, 114, 116, 116а, 122, 124, 126, 128, 183, 183а, 195, 193а (д/сад №128);
  • ул. Блюхера, 68, 72;
  • ул. Б. Петрова,62;
  • ул. Урицкого, 62, 189 (д/с №45), 193 (школа №50), 195;
  • ул. К. Маркса, 100, 147, 147а, 151;
  • ул. Орлова, 83, 85, 104.

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В домах на нескольких улицах в Кургане из-за аварии на сетях временно отключили воду, в том числе в школе №50. Идут работы по устранению аварии. Об этом сообщается в соцсетях. «В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Гоголя,128 без ХВС остаются некоторые дома и школа №50. На месте работает бригада», — говорится в telegram-канале «Водного союза». Без холодного водоснабжения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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