27 июня 2025

Неизвестный открыл стрельбу в Париже

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Инцидент произошел на глазах у детей
Инцидент произошел на глазах у детей Фото:

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей вечером 27 июня в центре района Вальдегур во Франции. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Об этом сообщает издание Midi Libre со ссылкой на представителей местных властей.

По данным издания, инцидент произошел на глазах у многочисленных свидетелей, среди которых были дети. «Стрельба началась внезапно, люди не успели среагировать, большинство пострадавших получили травмы различной степени тяжести», — отмечается в сообщении Midi Libre. Подчеркивается, что среди раненых есть несовершеннолетние.

На месте происшествия работают экстренные службы, район оцеплен полицией. Местные власти выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности стрелявших. По предварительной информации, нападавшие скрылись с места происшествия, их разыскивают силовики. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность и по возможности избегать посещения района Вальдегур до завершения оперативных мероприятий.

Вечером 27 июня на Соборной площади в центре Одессы был ранен мужчина в результате стрельбы, сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области на своем официальном сайте. Согласно сообщению правоохранителей, между одесситом и группой неизвестных лиц возник конфликт, в ходе которого один из участников использовал огнестрельное оружие.

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Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей вечером 27 июня в центре района Вальдегур во Франции. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Об этом сообщает издание Midi Libre со ссылкой на представителей местных властей. По данным издания, инцидент произошел на глазах у многочисленных свидетелей, среди которых были дети. «Стрельба началась внезапно, люди не успели среагировать, большинство пострадавших получили травмы различной степени тяжести», — отмечается в сообщении Midi Libre. Подчеркивается, что среди раненых есть несовершеннолетние. На месте происшествия работают экстренные службы, район оцеплен полицией. Местные власти выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности стрелявших. По предварительной информации, нападавшие скрылись с места происшествия, их разыскивают силовики. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность и по возможности избегать посещения района Вальдегур до завершения оперативных мероприятий. Вечером 27 июня на Соборной площади в центре Одессы был ранен мужчина в результате стрельбы, сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области на своем официальном сайте. Согласно сообщению правоохранителей, между одесситом и группой неизвестных лиц возник конфликт, в ходе которого один из участников использовал огнестрельное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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