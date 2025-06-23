23 июня 2025

Свердловский министр раскрыла, когда упадут цены на картошку

Цены на картофель в Свердловской области снизятся осенью
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор раннего картофеля в регионе начнется в июле
Сбор раннего картофеля в регионе начнется в июле Фото:

Цены на картофель, вероятно, начнут снижаться осенью. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

«Действительно, картофель в этом году существенно подорожал, связано это с тем, что в принципе РФ в прошлом году почти на 1,5 миллиона тонн картофеля собрала меньше, чем в 2023 году — эта разница сказалась на предложении, которое мы видим на полках магазинов. Уральского картофеля хватает до апреля-мая», — сообщила Кузнецова на пресс-конференции ТАСС. Дольше обозначенного периода картофель не хранят, затем на полках появляется картофель с южных территорий страны (Краснодар, Астрахань) и завозится зарубежный молодой картофель.

По данным Свердловскстата, в период с 9 по 16 июня стоимость картофеля выросла на 3,76%. В среднем килограмм продавали за 94,98 рубля.

Кузнецова отметила, что картофель в предыдущие три года не дорожал. «Он в продовольственной корзине был неким дефлятором, цены на него не росли. Я вижу, что в ближайшее время начнется сбор раннего картофеля на территории РФ, наши [свердловские] аграрии начинают готовиться к раннему сбору картофеля в июле. Поэтому ситуация по картофелю стабилизируется. Я думаю, осенью мы увидим традиционное снижение цен, поскольку пойдет массовая уборка урожая», — подытожила министр.

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Цены на картофель, вероятно, начнут снижаться осенью. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. «Действительно, картофель в этом году существенно подорожал, связано это с тем, что в принципе РФ в прошлом году почти на 1,5 миллиона тонн картофеля собрала меньше, чем в 2023 году — эта разница сказалась на предложении, которое мы видим на полках магазинов. Уральского картофеля хватает до апреля-мая», — сообщила Кузнецова на пресс-конференции ТАСС. Дольше обозначенного периода картофель не хранят, затем на полках появляется картофель с южных территорий страны (Краснодар, Астрахань) и завозится зарубежный молодой картофель. По данным Свердловскстата, в период с 9 по 16 июня стоимость картофеля выросла на 3,76%. В среднем килограмм продавали за 94,98 рубля. Кузнецова отметила, что картофель в предыдущие три года не дорожал. «Он в продовольственной корзине был неким дефлятором, цены на него не росли. Я вижу, что в ближайшее время начнется сбор раннего картофеля на территории РФ, наши [свердловские] аграрии начинают готовиться к раннему сбору картофеля в июле. Поэтому ситуация по картофелю стабилизируется. Я думаю, осенью мы увидим традиционное снижение цен, поскольку пойдет массовая уборка урожая», — подытожила министр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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