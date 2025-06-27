27 июня 2025

Курганцы насобирали мешок маслят недалеко от города. Фото

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Грибы появились после дождей
Грибы появились после дождей Фото:

В лесах недалеко от Кургана любители «тихой охоты» собрали богатый урожай маслят. Об этом один из грибников рассказал в соцсети.

«В Притобольном округе в лесах пошли маслята. Их собирают пакетами и корзинками», — сообщается в паблике грибников во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото.

Ранее курганцы начали собирать лисички в Шадринском округе. Также о появлении грибов рассказали жители Кетово. 

Маслята собрали в лесу
Маслята собрали в лесу
Фото:

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В лесах недалеко от Кургана любители «тихой охоты» собрали богатый урожай маслят. Об этом один из грибников рассказал в соцсети. «В Притобольном округе в лесах пошли маслята. Их собирают пакетами и корзинками», — сообщается в паблике грибников во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото. Ранее курганцы начали собирать лисички в Шадринском округе. Также о появлении грибов рассказали жители Кетово. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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