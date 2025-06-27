Грибы появились после дождей
В лесах недалеко от Кургана любители «тихой охоты» собрали богатый урожай маслят. Об этом один из грибников рассказал в соцсети.
«В Притобольном округе в лесах пошли маслята. Их собирают пакетами и корзинками», — сообщается в паблике грибников во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото.
Ранее курганцы начали собирать лисички в Шадринском округе. Также о появлении грибов рассказали жители Кетово.
Маслята собрали в лесу
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