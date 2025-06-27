Президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена завершить спецоперацию на Украине с результатом, который отвечает интересам страны. Об этом он сообщил на встрече с журналистами.
«Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас», — подчеркнул глава государства в беседе с российским корреспондентом Павлом Зарубиным. По словам главы государства, именно достижение поставленных целей, а не агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО, определяет стратегию России.
Путин также отметил, что в дальнейшем российское руководство планирует сокращать расходы на оборону и безопасность. В то же время, по его мнению, страны Запада, напротив, увеличивают свои военные бюджеты, что негативно отражается на их экономической и социальной ситуации. Президент добавил, что подобные действия лишь усугубляют положение западных государств, не улучшая их безопасность.
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