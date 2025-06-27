Путин рассказал, как он хочет завершить спецоперацию

Путин: Россия завершит СВО с нужным для страны результатом
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Россия завершит спецоперацию на Украине с необходимым результатом
Россия завершит спецоперацию на Украине с необходимым результатом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена завершить спецоперацию на Украине  с результатом, который отвечает интересам страны. Об этом он сообщил на встрече с журналистами. 

«Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас», — подчеркнул глава государства в беседе с российским корреспондентом Павлом Зарубиным. По словам главы государства, именно достижение поставленных целей, а не агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО, определяет стратегию России.

Путин также отметил, что в дальнейшем российское руководство планирует сокращать расходы на оборону и безопасность. В то же время, по его мнению, страны Запада, напротив, увеличивают свои военные бюджеты, что негативно отражается на их экономической и социальной ситуации. Президент добавил, что подобные действия лишь усугубляют положение западных государств, не улучшая их безопасность.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена завершить спецоперацию на Украине  с результатом, который отвечает интересам страны. Об этом он сообщил на встрече с журналистами.  «Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас», — подчеркнул глава государства в беседе с российским корреспондентом Павлом Зарубиным. По словам главы государства, именно достижение поставленных целей, а не агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО, определяет стратегию России. Путин также отметил, что в дальнейшем российское руководство планирует сокращать расходы на оборону и безопасность. В то же время, по его мнению, страны Запада, напротив, увеличивают свои военные бюджеты, что негативно отражается на их экономической и социальной ситуации. Президент добавил, что подобные действия лишь усугубляют положение западных государств, не улучшая их безопасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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