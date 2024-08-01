01 августа 2024

В ЯНАО открыли памятник легендарному генералу ВДВ. Фото

В Губкинском открыли памятник создателю ВДВ Василию Маргелову
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухаронак Павел, герой СВО. Тюмень, вдв, союз десантников россии
Памятник открыли в день ВДВ (архивное фото) Фото:

В Губкинском (ЯНАО) открыли памятник создателю Воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Об этом сообщил мэр города Андрей Бандурко.

«В День Воздушно-десантных войск мы открыли памятник, посвященный героическим подвигам наших десантников. Этот символ отваги и самоотверженности будет всегда напоминанием о непоколебимой силе и служении во имя Родины», — рассказал в своем telegram-канале Бандурко.

В России день ВДВ отмечается 2 августа. Принято считать, что в этот день в 1930 году было осуществлено первое десантирование во время учений Московского военного округа.

Памятник Василию Маргелову в Губкинском
Памятник Василию Маргелову в Губкинском

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В Губкинском (ЯНАО) открыли памятник создателю Воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Об этом сообщил мэр города Андрей Бандурко. «В День Воздушно-десантных войск мы открыли памятник, посвященный героическим подвигам наших десантников. Этот символ отваги и самоотверженности будет всегда напоминанием о непоколебимой силе и служении во имя Родины», — рассказал в своем telegram-канале Бандурко. В России день ВДВ отмечается 2 августа. Принято считать, что в этот день в 1930 году было осуществлено первое десантирование во время учений Московского военного округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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