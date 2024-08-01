Памятник открыли в день ВДВ (архивное фото)
В Губкинском (ЯНАО) открыли памятник создателю Воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Об этом сообщил мэр города Андрей Бандурко.
«В День Воздушно-десантных войск мы открыли памятник, посвященный героическим подвигам наших десантников. Этот символ отваги и самоотверженности будет всегда напоминанием о непоколебимой силе и служении во имя Родины», — рассказал в своем telegram-канале Бандурко.
В России день ВДВ отмечается 2 августа. Принято считать, что в этот день в 1930 году было осуществлено первое десантирование во время учений Московского военного округа.
Памятник Василию Маргелову в Губкинском
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!