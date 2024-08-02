Mash: в сына актера Армена Джигарханяна стреляли в Лас-Вегасе

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Сыну Армена Джигарханяна стреляли в голову Фото:

В Лас-Вегасе стреляли в сына российского и армянского актера Армена Джигарханяна 58-летнего Степана Джигарханяна. Одна пуля задела голову мужчины.

«Сына актера Армена Джигарханяна расстреляли в центре Лас-Вегаса — одна из пуль прошла мимо, вторая задела голову», — пишет telegram-канал Mash. По словам самого пострадавшего, он случайно попал в разборку местных банд.

В Степана Джигарханяна стреляли на ходу из автомобиля. Одна поля прошла мимо, вторая — задела голову. Мужчина сразу обратился за медицинской помощью. Его ожидает лечение и реабилитация.

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В Лас-Вегасе стреляли в сына российского и армянского актера Армена Джигарханяна 58-летнего Степана Джигарханяна. Одна пуля задела голову мужчины. «Сына актера Армена Джигарханяна расстреляли в центре Лас-Вегаса — одна из пуль прошла мимо, вторая задела голову», — пишет telegram-канал Mash. По словам самого пострадавшего, он случайно попал в разборку местных банд. В Степана Джигарханяна стреляли на ходу из автомобиля. Одна поля прошла мимо, вторая — задела голову. Мужчина сразу обратился за медицинской помощью. Его ожидает лечение и реабилитация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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