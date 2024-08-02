Mash: в сына актера Армена Джигарханяна стреляли в Лас-Вегасе

Сыну Армена Джигарханяна стреляли в голову
В Лас-Вегасе стреляли в сына российского и армянского актера Армена Джигарханяна 58-летнего Степана Джигарханяна. Одна пуля задела голову мужчины.
«Сына актера Армена Джигарханяна расстреляли в центре Лас-Вегаса — одна из пуль прошла мимо, вторая задела голову», — пишет telegram-канал Mash. По словам самого пострадавшего, он случайно попал в разборку местных банд.
В Степана Джигарханяна стреляли на ходу из автомобиля. Одна поля прошла мимо, вторая — задела голову. Мужчина сразу обратился за медицинской помощью. Его ожидает лечение и реабилитация.
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