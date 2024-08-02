Происшествия Криминал Mash: в сына актера Армена Джигарханяна стреляли в Лас-Вегасе 02 августа 2024 в 15:35 Размер текста - 17 + Сыну Армена Джигарханяна стреляли в голову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лас-Вегасе стреляли в сына российского и армянского актера Армена Джигарханяна 58-летнего Степана Джигарханяна. Одна пуля задела голову мужчины. «Сына актера Армена Джигарханяна расстреляли в центре Лас-Вегаса — одна из пуль прошла мимо, вторая задела голову», — пишет telegram-канал Mash. По словам самого пострадавшего, он случайно попал в разборку местных банд. В Степана Джигарханяна стреляли на ходу из автомобиля. Одна поля прошла мимо, вторая — задела голову. Мужчина сразу обратился за медицинской помощью. Его ожидает лечение и реабилитация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Лас-Вегасе стреляли в сына российского и армянского актера Армена Джигарханяна 58-летнего Степана Джигарханяна. Одна пуля задела голову мужчины. «Сына актера Армена Джигарханяна расстреляли в центре Лас-Вегаса — одна из пуль прошла мимо, вторая задела голову», — пишет telegram-канал Mash. По словам самого пострадавшего, он случайно попал в разборку местных банд. В Степана Джигарханяна стреляли на ходу из автомобиля. Одна поля прошла мимо, вторая — задела голову. Мужчина сразу обратился за медицинской помощью. Его ожидает лечение и реабилитация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям