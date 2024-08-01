Пенсионерка из курганского округа три недели живет без воды

02 августа 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Жительницу Катайска заставляют проводить воду в дом за свой счет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерка из Катайска Курганской области осталась без воды на протяжении трех недель после того, как в городе был заменен водопровод. Женщина ранее была подключена к городскому водоснабжению и регулярно оплачивала услуги по счетчику. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила Ирина, ее дочь. «У нее дом был, еще в 1970-х годах подключен к городскому водопроводу, без колодца. На прямую все эти годы она платила за воду по счетчику. Сейчас водопровод поменяли, а ей сказали, как хотите, проводите сами трубу из дома к водопроводу, так как ее дома нет в проекте», — рассказала URA.RU Ирина. В результате, несмотря на сложное здоровье и отсутствие средств, женщина вынуждена самостоятельно нанимать экскаватор для проведения земляных работ. По словам представителей окружной администрации, все работы должны быть выполнены за счет жительницы. Однако Ирина отмечает, что сумма неподъемная. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что жители более 100 домов Кургана столкнутся с отключением горячего водоснабжения на два месяца. Причиной стали гидравлические испытания тепловых сетей и капитальный ремонт участка тепломагистрали, которые начнутся 22 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка из Катайска Курганской области осталась без воды на протяжении трех недель после того, как в городе был заменен водопровод. Женщина ранее была подключена к городскому водоснабжению и регулярно оплачивала услуги по счетчику. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила Ирина, ее дочь. «У нее дом был, еще в 1970-х годах подключен к городскому водопроводу, без колодца. На прямую все эти годы она платила за воду по счетчику. Сейчас водопровод поменяли, а ей сказали, как хотите, проводите сами трубу из дома к водопроводу, так как ее дома нет в проекте», — рассказала URA.RU Ирина. В результате, несмотря на сложное здоровье и отсутствие средств, женщина вынуждена самостоятельно нанимать экскаватор для проведения земляных работ. По словам представителей окружной администрации, все работы должны быть выполнены за счет жительницы. Однако Ирина отмечает, что сумма неподъемная. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что жители более 100 домов Кургана столкнутся с отключением горячего водоснабжения на два месяца. Причиной стали гидравлические испытания тепловых сетей и капитальный ремонт участка тепломагистрали, которые начнутся 22 июля.