Запрет смартфонов на СВО, а также треш-стримов: какие законы принял Совфед

Состоялось планерное заседание Совета Федерации РФ

02 августа 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

В пятницу 2 августа состоялось заседание Совфеда Фото: Владимир Андреев © URA.RU В пятницу 2 августа прошло планерное заседание Совета Федерации, в ходе которого был одобрен ряд законов. Так, военнослужащим в зоне СВО теперь грозит арест за использование смартфонов с выходом в интернет. Кроме того, в российском законодательстве определили понятие треш-стрима и наказание за их распространение. О том, какие законы одобрил Совфед — в материале URA.RU. Запрет смартфонов в зоне СВО На заседании Совета Федерации был одобрен закон, позволяющий командирам отправлять военнослужащих под арест на срок до 10 суток за использование смартфонов и планшетов с выходом в интернет в зоне СВО, если эти устройства не требовались для выполнения боевых задач. Дополнительно к запрету на электронные устройства, закон определяет и другие дисциплинарные проступки, такие как нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и нарушение правил несения боевого дежурства. Дисциплинарный арест может быть назначен на срок до 15 суток за несколько проступков. Применять наказание будут только к мужчинам-военнослужащим, за исключением офицеров. Положения закона также актуальны для регионов России, где действует военное положение. Военнослужащие в зоне СВО не смогут пользоваться смартфонами с выходом с интернет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Запрет треш-стримов Совфед также одобрил пакет законов, вводящих в российское законодательство определение треш-стримов и устанавливающих наказание за их распространение. Треш-стримы — материалы, содержащие информацию оскорбительного характера. Законопроекты ужесточают ответственность за совершение преступлений, связанных с распространением треш-стримов. Также за это вводятся административные штрафы, размер которых варьируется в зависимости от статуса нарушителя, и предусматривается конфискация оборудования, использованного для их создания. Так, физическим лицам грозит от 50 до 100 тысяч рублей штрафа, должностным — от 100 до 200 тысяч, юридическим — от 800 тысяч рублей до одного миллионов. За распространение треш-стримов будет грозить штраф Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый режим высылки мигрантов Кроме того, Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает особый миграционный режим высылки для иностранных граждан, находящихся в стране нелегально. Под этот режим попадают мигранты без законных оснований пребывания в РФ, а также те, кто совершил правонарушения. Законопроект, ранее одобренный Госдумой, предусматривает создание реестра контролируемых лиц с информацией о мигрантах, подпадающих под действие нового режима. Ограничения для включенных в реестр иностранцев включают запрет на покупку недвижимости и транспорта, управление автомобилями, получение кредитов, свободное перемещение по России и другие действия. Дополнительно закон вносит изменения в сроки временного пребывания мигрантов в России, сокращая их с 90 дней в полугодие до 90 дней в год. Иностранцы без законных оснований пребывания в РФ попадут под новый режим высылки мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU Обращение с медицинскими отходами В ходе пленарного заседания Совет Федерации также принял закон, регламентирующий обращение с медицинскими отходами. Новый федеральный закон вводит четкие определения процессов накопления, обеззараживания и обезвреживания медицинских отходов, а также устанавливает правила их утилизации в зависимости от класса опасности. «Не допускается вывоз необеззараженных медицинских отходов класса „В“ за пределы территории, на которой лица, в результате деятельности которых образуются медицинские отходы, осуществляют свою деятельность», — подчеркнул важность новых мер парламентарий Александр Двойных в интервью РИА Новости. Он также указал на опасность отходов класса «В», которые могут привести к эпидемиям. Данный закон создает прозрачную систему обращения с медицинскими отходами и обеспечивает контроль за их утилизацией, исключая риски для функционирования медицинских организаций. Минздрав подтверждает эффективность новой системы, которая будет способствовать улучшению экологической ситуации и реализации реформы по обращению с ТКО в сфере здравоохранения. Новый закон будет регламентировать обращение с медицинскими отходами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Ограничение числа сим-карт Теперь российские граждане смогут оформить не более 20 сим-карт, а иностранные граждане — не более 10. Заключение договора об оказании услуг связи с иностранцами будет возможно только при личном присутствии и наличии данных в Единой биометрической системе. До 1 июля 2025 года операторы связи должны привести в соответствие договоры с иностранцами, а до 1 ноября 2025 года — проверить сведения о российских абонентах. Граждане могут запросить информацию о заключенных на их имя договорах через портал «Госуслуги». Кроме того, закон предполагает запрет на получение звонков и сообщений с незнакомых номеров и вводит обязательства для блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков регистрировать свои страницы в Роскомнадзоре. Россияне смогут оформлять не более 20 сим-карт на одного человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Легализация майнинга криптовалют Также сенаторы РФ в пятницу дали зеленый свет законопроекту, который с ноября 2024 года введет в стране легальный статус майнинга криптовалют. Согласно новому закону, майнингом смогут заниматься российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в специальном реестре Минцифры РФ. Обычные граждане также смогут заниматься майнингом без регистрации в реестре, если их энергопотребление не превышает установленные государством лимиты. Законопроект уже прошел второе чтение в Госдуме, где были поддержаны поправки, исключающие запрет на обращение цифровой валюты на территории РФ, и вводящие запрет на рекламу криптовалют. Ожидается, что закон вступит в силу через 10 дней после публикации, однако основная часть норм о майнинге начнет работать с 1 ноября 2024 года. Майнинг криптовалют легализуют, такой закон одобрил Совфед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подача заявлений на «Дальневосточный гектар» Совфед одобрил закон, который упрощает процедуру управления заявлениями на получение земельных участков в рамках программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». В частности, закон позволяет возвращать заявление о предоставлении земельного участка, если уже подано другое заявление, которое еще не было рассмотрено. Кроме того, закон вводит обязанность для уполномоченного органа приостанавливать рассмотрение заявления, если поступило заявление от другого лица на тот же участок. Нововведения, предусмотренные законом, начнут действовать с 1 января 2025 года. Лишение гражданства за непоставку на воинский учет Кроме того, одобрили законопроект, предусматривающий возможность аннулирования гражданства РФ за уклонение от обязанности постановки на воинский учет. Данное нововведение касается лиц, которые получили российское гражданство и не исполнили свою обязанность регистрации в военкоматах. Полицейские смогут выдворять иностранцев Также Совет Федерации Российской Федерации дал согласие на законопроект, расширяющий полномочия полиции в части применения меры административного выдворения к иностранным гражданам и лицам без гражданства. До настоящего момента такие полномочия были ограничены лишь судебной и пограничной службами. Согласно новому закону, иностранцы, подлежащие выдворению, могут быть помещены в специализированные учреждения на основании решения руководящих лиц МВД, ФСБ или пограничной службы на срок до 48 часов. При необходимости суд может продлить этот срок до 90 суток по запросу представителя МВД или ФСБ. Закон начнет действовать через полгода после его публикации. Полицейские выдворять иностранцев и лиц без гражданства Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Приставы смогут использовать оружие Судебные приставы теперь смогут использовать огнестрельное оружие и физическую силу в процессе исполнения своих обязанностей. Решение касается сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Помимо этого, новый закон определяет процедуру действий судебных приставов после использования физической силы или оружия. Они обязаны отчитаться перед своим руководством и, при необходимости, информировать прокуратуру и родственников пострадавших. Также устанавливается ответственность за превышение полномочий и запрет на применение силы к некоторым категориям лиц. Выплата до 10 тысяч рублей из маткапитала Совфед одобрил выплату до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала. Сенаторы также выразили поддержку законопроекту, который гарантирует беременным женщинам, потерявшим работу в результате ликвидации предприятия, право на получение пособия. В дополнение к этому, принят закон, защищающий единственное жилье граждан от изъятия в случае их банкротства. Из остатков маткапитала будут выплачивать до 10 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пятницу 2 августа прошло планерное заседание Совета Федерации, в ходе которого был одобрен ряд законов. Так, военнослужащим в зоне СВО теперь грозит арест за использование смартфонов с выходом в интернет. Кроме того, в российском законодательстве определили понятие треш-стрима и наказание за их распространение. О том, какие законы одобрил Совфед — в материале URA.RU. На заседании Совета Федерации был одобрен закон, позволяющий командирам отправлять военнослужащих под арест на срок до 10 суток за использование смартфонов и планшетов с выходом в интернет в зоне СВО, если эти устройства не требовались для выполнения боевых задач. Дополнительно к запрету на электронные устройства, закон определяет и другие дисциплинарные проступки, такие как нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и нарушение правил несения боевого дежурства. Дисциплинарный арест может быть назначен на срок до 15 суток за несколько проступков. Применять наказание будут только к мужчинам-военнослужащим, за исключением офицеров. Положения закона также актуальны для регионов России, где действует военное положение. Совфед также одобрил пакет законов, вводящих в российское законодательство определение треш-стримов и устанавливающих наказание за их распространение. Треш-стримы — материалы, содержащие информацию оскорбительного характера. Законопроекты ужесточают ответственность за совершение преступлений, связанных с распространением треш-стримов. Также за это вводятся административные штрафы, размер которых варьируется в зависимости от статуса нарушителя, и предусматривается конфискация оборудования, использованного для их создания. Так, физическим лицам грозит от 50 до 100 тысяч рублей штрафа, должностным — от 100 до 200 тысяч, юридическим — от 800 тысяч рублей до одного миллионов. Кроме того, Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает особый миграционный режим высылки для иностранных граждан, находящихся в стране нелегально. Под этот режим попадают мигранты без законных оснований пребывания в РФ, а также те, кто совершил правонарушения. Законопроект, ранее одобренный Госдумой, предусматривает создание реестра контролируемых лиц с информацией о мигрантах, подпадающих под действие нового режима. Ограничения для включенных в реестр иностранцев включают запрет на покупку недвижимости и транспорта, управление автомобилями, получение кредитов, свободное перемещение по России и другие действия. Дополнительно закон вносит изменения в сроки временного пребывания мигрантов в России, сокращая их с 90 дней в полугодие до 90 дней в год. В ходе пленарного заседания Совет Федерации также принял закон, регламентирующий обращение с медицинскими отходами. Новый федеральный закон вводит четкие определения процессов накопления, обеззараживания и обезвреживания медицинских отходов, а также устанавливает правила их утилизации в зависимости от класса опасности. «Не допускается вывоз необеззараженных медицинских отходов класса „В“ за пределы территории, на которой лица, в результате деятельности которых образуются медицинские отходы, осуществляют свою деятельность», — подчеркнул важность новых мер парламентарий Александр Двойных в интервью РИА Новости. Он также указал на опасность отходов класса «В», которые могут привести к эпидемиям. Данный закон создает прозрачную систему обращения с медицинскими отходами и обеспечивает контроль за их утилизацией, исключая риски для функционирования медицинских организаций. Минздрав подтверждает эффективность новой системы, которая будет способствовать улучшению экологической ситуации и реализации реформы по обращению с ТКО в сфере здравоохранения. Теперь российские граждане смогут оформить не более 20 сим-карт, а иностранные граждане — не более 10. Заключение договора об оказании услуг связи с иностранцами будет возможно только при личном присутствии и наличии данных в Единой биометрической системе. До 1 июля 2025 года операторы связи должны привести в соответствие договоры с иностранцами, а до 1 ноября 2025 года — проверить сведения о российских абонентах. Граждане могут запросить информацию о заключенных на их имя договорах через портал «Госуслуги». Кроме того, закон предполагает запрет на получение звонков и сообщений с незнакомых номеров и вводит обязательства для блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков регистрировать свои страницы в Роскомнадзоре. Также сенаторы РФ в пятницу дали зеленый свет законопроекту, который с ноября 2024 года введет в стране легальный статус майнинга криптовалют. Согласно новому закону, майнингом смогут заниматься российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в специальном реестре Минцифры РФ. Обычные граждане также смогут заниматься майнингом без регистрации в реестре, если их энергопотребление не превышает установленные государством лимиты. Законопроект уже прошел второе чтение в Госдуме, где были поддержаны поправки, исключающие запрет на обращение цифровой валюты на территории РФ, и вводящие запрет на рекламу криптовалют. Ожидается, что закон вступит в силу через 10 дней после публикации, однако основная часть норм о майнинге начнет работать с 1 ноября 2024 года. Совфед одобрил закон, который упрощает процедуру управления заявлениями на получение земельных участков в рамках программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». В частности, закон позволяет возвращать заявление о предоставлении земельного участка, если уже подано другое заявление, которое еще не было рассмотрено. Кроме того, закон вводит обязанность для уполномоченного органа приостанавливать рассмотрение заявления, если поступило заявление от другого лица на тот же участок. Нововведения, предусмотренные законом, начнут действовать с 1 января 2025 года. Кроме того, одобрили законопроект, предусматривающий возможность аннулирования гражданства РФ за уклонение от обязанности постановки на воинский учет. Данное нововведение касается лиц, которые получили российское гражданство и не исполнили свою обязанность регистрации в военкоматах. Также Совет Федерации Российской Федерации дал согласие на законопроект, расширяющий полномочия полиции в части применения меры административного выдворения к иностранным гражданам и лицам без гражданства. До настоящего момента такие полномочия были ограничены лишь судебной и пограничной службами. Согласно новому закону, иностранцы, подлежащие выдворению, могут быть помещены в специализированные учреждения на основании решения руководящих лиц МВД, ФСБ или пограничной службы на срок до 48 часов. При необходимости суд может продлить этот срок до 90 суток по запросу представителя МВД или ФСБ. Закон начнет действовать через полгода после его публикации. Судебные приставы теперь смогут использовать огнестрельное оружие и физическую силу в процессе исполнения своих обязанностей. Решение касается сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Помимо этого, новый закон определяет процедуру действий судебных приставов после использования физической силы или оружия. Они обязаны отчитаться перед своим руководством и, при необходимости, информировать прокуратуру и родственников пострадавших. Также устанавливается ответственность за превышение полномочий и запрет на применение силы к некоторым категориям лиц. Совфед одобрил выплату до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала. Сенаторы также выразили поддержку законопроекту, который гарантирует беременным женщинам, потерявшим работу в результате ликвидации предприятия, право на получение пособия. В дополнение к этому, принят закон, защищающий единственное жилье граждан от изъятия в случае их банкротства.