Пермячке Ирине Шатовой, убившей своего сына, назначили медэкспертизу

02 августа 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Шатову проверят на вменяемость вовремя совершения преступления Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Перми найден чемодан с трупом ребенка Ирине Шатовой, которая призналась в убийстве собственного 9-летнего сына и бросившая его тело на мусорке в чемодане, назначили медэкспертизу. Ее проверят на состояние вменяемости в момент совершения убийства. «Шатова пока находится в СИЗО. В ближайшее время он будет этапирована в московскую клинику, где ей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», — пишет Properm со ссылкой на свои источники. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU подтвердили, что экспертиза действительно назначена. Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля задушила своего сына, а после этого несколько раз ударила ножом в область сердца. Совершив преступление, она положила тело ребенка в чемодан и ушла пешком в центр города. Чемодан с убитым 9-летним сыном Шатова оставила на мусорке на ул. Монастырской. Она пыталась скрыться от силовиков, но была обнаружена на чердаке одного из отелей. На время расследования она отправлена в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ирине Шатовой, которая призналась в убийстве собственного 9-летнего сына и бросившая его тело на мусорке в чемодане, назначили медэкспертизу. Ее проверят на состояние вменяемости в момент совершения убийства. «Шатова пока находится в СИЗО. В ближайшее время он будет этапирована в московскую клинику, где ей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», — пишет Properm со ссылкой на свои источники. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU подтвердили, что экспертиза действительно назначена. Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля задушила своего сына, а после этого несколько раз ударила ножом в область сердца. Совершив преступление, она положила тело ребенка в чемодан и ушла пешком в центр города. Чемодан с убитым 9-летним сыном Шатова оставила на мусорке на ул. Монастырской. Она пыталась скрыться от силовиков, но была обнаружена на чердаке одного из отелей. На время расследования она отправлена в СИЗО.