В ХМАО предприятия увеличили долги по зарплате сотрудникам

Предприятия ХМАО задолжали сотрудникам более 270 миллионов рублей зарплаты. По данным трудовой инспекции ХМАО, этот показатель почти в 40 раз превышает долги югорских компаний в августе 2023 года.
«Общий размер просроченной задолженности предприятий ХМАО по зарплате на август 2024 года составляет 276 638 957 руб. В августе 2023 года долг составлял 7 322 401 рублей», — раскрыла данные Государственная инспекция труда в ХМАО.
Вырос список предприятий-должников. Больше всего сотрудникам задолжали нефтесервисные предприятия: геологоразведочные компания «Горизонт» из Горноправдинска (211 млн руб.), «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (43 млн руб.) и ООО «Фатум» из Нижневартовска (12 млн руб.). Всего зарплату не получили 2017 сотрудников предприятий ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что геологоразведочная компания «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (ХМАО) с февраля не платит зарплату сотрудникам. Гострудинспекция Югры привлекла компанию к административной ответственности
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