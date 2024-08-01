01 августа 2024

В ХМАО предприятия увеличили долги по зарплате сотрудникам

Предприятия ХМАО задолжали сотрудникам более 270 миллионов рублей зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятия ХМАО задолжали сотрудникам 270 миллионов рублей зарплаты
Предприятия ХМАО задолжали сотрудникам 270 миллионов рублей зарплаты Фото:

Предприятия ХМАО задолжали сотрудникам более 270 миллионов рублей зарплаты. По данным трудовой инспекции ХМАО, этот показатель почти в 40 раз превышает долги югорских компаний в августе 2023 года.

«Общий размер просроченной задолженности предприятий ХМАО по зарплате на август 2024 года составляет 276 638 957 руб. В августе 2023 года долг составлял 7 322 401 рублей», — раскрыла данные Государственная инспекция труда в ХМАО.

Вырос список предприятий-должников. Больше всего сотрудникам задолжали нефтесервисные предприятия: геологоразведочные компания «Горизонт» из Горноправдинска (211 млн руб.), «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (43 млн руб.) и ООО «Фатум» из Нижневартовска (12 млн руб.). Всего зарплату не получили 2017 сотрудников предприятий ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что геологоразведочная компания «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (ХМАО) с февраля не платит зарплату сотрудникам. Гострудинспекция Югры привлекла компанию к административной ответственности

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Предприятия ХМАО задолжали сотрудникам более 270 миллионов рублей зарплаты. По данным трудовой инспекции ХМАО, этот показатель почти в 40 раз превышает долги югорских компаний в августе 2023 года. «Общий размер просроченной задолженности предприятий ХМАО по зарплате на август 2024 года составляет 276 638 957 руб. В августе 2023 года долг составлял 7 322 401 рублей», — раскрыла данные Государственная инспекция труда в ХМАО. Вырос список предприятий-должников. Больше всего сотрудникам задолжали нефтесервисные предприятия: геологоразведочные компания «Горизонт» из Горноправдинска (211 млн руб.), «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (43 млн руб.) и ООО «Фатум» из Нижневартовска (12 млн руб.). Всего зарплату не получили 2017 сотрудников предприятий ХМАО. Ранее URA.RU писало, что геологоразведочная компания «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (ХМАО) с февраля не платит зарплату сотрудникам. Гострудинспекция Югры привлекла компанию к административной ответственности
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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