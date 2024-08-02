СК: против сенатора Дмитрия Савельева возбуждено уголовное дело

Сенатор Дмитрий Савельев подозревается в том, что заказал убийство бизнесмена
новость из сюжетаСенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда
Возбуждено уголовное дело против сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщает Следственный комитет. Отмечается, что сенатор подозревается в приготовлении к убийству бизнесмена.
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