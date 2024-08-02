СК: против сенатора Дмитрия Савельева возбуждено уголовное дело

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Сенатор Дмитрий Савельев подозревается в том, что заказал убийство бизнесмена Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Возбуждено уголовное дело против сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщает Следственный комитет. Отмечается, что сенатор подозревается в приготовлении к убийству бизнесмена.

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Возбуждено уголовное дело против сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщает Следственный комитет. Отмечается, что сенатор подозревается в приготовлении к убийству бизнесмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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