СК: против сенатора Дмитрия Савельева возбуждено уголовное дело

02 августа 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Сенатор Дмитрий Савельев подозревается в том, что заказал убийство бизнесмена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Возбуждено уголовное дело против сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщает Следственный комитет. Отмечается, что сенатор подозревается в приготовлении к убийству бизнесмена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возбуждено уголовное дело против сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщает Следственный комитет. Отмечается, что сенатор подозревается в приготовлении к убийству бизнесмена.