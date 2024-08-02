Пермская самбистка будет бороться за десять миллионов рублей в новом шоу на ТНТ

Пермская самбистка Молчанова примет участие в шоу на ТНТ с призом 10 млн рублей

02 августа 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Пермячка профессионально занимается борьбой Фото: Анна Майорова © URA.RU Четырехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по самбо Мария Молчанова из Краснокамска (Пермский край) примет участие в новом спортивном шоу «Игры без границ» на ТНТ. Девушка сразится с атлетами из других стран за главный приз в десять миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. «Я решила принять участие в шоу, потому что хотела проверить себя, свои силы, свой характер и свои возможности в чем-то новом. Люблю всякие авантюры. Впервые оказавшись на площадке, эмоции просто зашкаливали», — поделилась Мария Молчанова. Спортсменка уточнила, что самбо — индивидуальный вид спорта. И ей было интересно принять участие в командном соревновании, которое подразумевает формат шоу. Несмотря на солидный приз, атмосфера на площадке вполне дружелюбная. Соперники стараются поддержать друг друга, добавила пермячка. Шоу «Игры без границ» с участием Марии Молчановой выйдет 18 августа. В проекте примут участие 64 сильнейших атлета из разных стран мира: Китая, Индии, Бразилии, США, Беларуси, Ирана, Казахстана, Узбекистана и России. Ведущей шоу стала двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта, Ляйсан Утяшева. По словам пресс-службы телеканала, «Игры без границ» станут самым масштабным спортивно-развлекательным проектом. Ранее URA.RU рассказало, что психолог из Перми Екатерина Калач приняла участие в съемках мистического реалити «Место силы» на ТНТ. Пермячка прошла первые три испытания, одно из которых было связано в телеведущей Анфисой Чеховой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четырехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по самбо Мария Молчанова из Краснокамска (Пермский край) примет участие в новом спортивном шоу «Игры без границ» на ТНТ. Девушка сразится с атлетами из других стран за главный приз в десять миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. «Я решила принять участие в шоу, потому что хотела проверить себя, свои силы, свой характер и свои возможности в чем-то новом. Люблю всякие авантюры. Впервые оказавшись на площадке, эмоции просто зашкаливали», — поделилась Мария Молчанова. Спортсменка уточнила, что самбо — индивидуальный вид спорта. И ей было интересно принять участие в командном соревновании, которое подразумевает формат шоу. Несмотря на солидный приз, атмосфера на площадке вполне дружелюбная. Соперники стараются поддержать друг друга, добавила пермячка. Шоу «Игры без границ» с участием Марии Молчановой выйдет 18 августа. В проекте примут участие 64 сильнейших атлета из разных стран мира: Китая, Индии, Бразилии, США, Беларуси, Ирана, Казахстана, Узбекистана и России. Ведущей шоу стала двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта, Ляйсан Утяшева. По словам пресс-службы телеканала, «Игры без границ» станут самым масштабным спортивно-развлекательным проектом. Ранее URA.RU рассказало, что психолог из Перми Екатерина Калач приняла участие в съемках мистического реалити «Место силы» на ТНТ. Пермячка прошла первые три испытания, одно из которых было связано в телеведущей Анфисой Чеховой.