Пермская самбистка будет бороться за десять миллионов рублей в новом шоу на ТНТ

Четырехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по самбо Мария Молчанова из Краснокамска (Пермский край) примет участие в новом спортивном шоу «Игры без границ» на ТНТ. Девушка сразится с атлетами из других стран за главный приз в десять миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала.
«Я решила принять участие в шоу, потому что хотела проверить себя, свои силы, свой характер и свои возможности в чем-то новом. Люблю всякие авантюры. Впервые оказавшись на площадке, эмоции просто зашкаливали», — поделилась Мария Молчанова.
Спортсменка уточнила, что самбо — индивидуальный вид спорта. И ей было интересно принять участие в командном соревновании, которое подразумевает формат шоу. Несмотря на солидный приз, атмосфера на площадке вполне дружелюбная. Соперники стараются поддержать друг друга, добавила пермячка.
Шоу «Игры без границ» с участием Марии Молчановой выйдет 18 августа. В проекте примут участие 64 сильнейших атлета из разных стран мира: Китая, Индии, Бразилии, США, Беларуси, Ирана, Казахстана, Узбекистана и России. Ведущей шоу стала двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта, Ляйсан Утяшева. По словам пресс-службы телеканала, «Игры без границ» станут самым масштабным спортивно-развлекательным проектом.
Ранее URA.RU рассказало, что психолог из Перми Екатерина Калач приняла участие в съемках мистического реалити «Место силы» на ТНТ. Пермячка прошла первые три испытания, одно из которых было связано в телеведущей Анфисой Чеховой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Четырехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по самбо Мария Молчанова из Краснокамска (Пермский край) примет участие в новом спортивном шоу «Игры без границ» на ТНТ. Девушка сразится с атлетами из других стран за главный приз в десять миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. «Я решила принять участие в шоу, потому что хотела проверить себя, свои силы, свой характер и свои возможности в чем-то новом. Люблю всякие авантюры. Впервые оказавшись на площадке, эмоции просто зашкаливали», — поделилась Мария Молчанова. Спортсменка уточнила, что самбо — индивидуальный вид спорта. И ей было интересно принять участие в командном соревновании, которое подразумевает формат шоу. Несмотря на солидный приз, атмосфера на площадке вполне дружелюбная. Соперники стараются поддержать друг друга, добавила пермячка. Шоу «Игры без границ» с участием Марии Молчановой выйдет 18 августа. В проекте примут участие 64 сильнейших атлета из разных стран мира: Китая, Индии, Бразилии, США, Беларуси, Ирана, Казахстана, Узбекистана и России. Ведущей шоу стала двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта, Ляйсан Утяшева. По словам пресс-службы телеканала, «Игры без границ» станут самым масштабным спортивно-развлекательным проектом. Ранее URA.RU рассказало, что психолог из Перми Екатерина Калач приняла участие в съемках мистического реалити «Место силы» на ТНТ. Пермячка прошла первые три испытания, одно из которых было связано в телеведущей Анфисой Чеховой.