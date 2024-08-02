Bild: полиция оцепила стадион в Париже из-за подозрительного предмета

02 августа 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

В Париже оцепили стадион Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полиция оцепила стадион Stade de France в Париже, на котором проходят соревнования по легкой атлетике в рамках Олимпиады-2024. На стадионе был обнаружен подозрительный предмет. «Местность вокруг парижского стадиона Stade de France <…> в настоящее время оцеплена. <…> Причина — обнаружен подозрительный предмет», — пишет Bild. Сейчас полиция ждет прибытия саперов. Кроме того, закрыли ж/д станцию Saint-Denis — Porte de Paris. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция оцепила стадион Stade de France в Париже, на котором проходят соревнования по легкой атлетике в рамках Олимпиады-2024. На стадионе был обнаружен подозрительный предмет. «Местность вокруг парижского стадиона Stade de France <…> в настоящее время оцеплена. <…> Причина — обнаружен подозрительный предмет», — пишет Bild. Сейчас полиция ждет прибытия саперов. Кроме того, закрыли ж/д станцию Saint-Denis — Porte de Paris.