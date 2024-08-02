Bild: полиция оцепила стадион в Париже из-за подозрительного предмета

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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, франция, туристы
В Париже оцепили стадион Фото:

Полиция оцепила стадион Stade de France в Париже, на котором проходят соревнования по легкой атлетике в рамках Олимпиады-2024. На стадионе был обнаружен подозрительный предмет.

«Местность вокруг парижского стадиона Stade de France <…> в настоящее время оцеплена. <…> Причина — обнаружен подозрительный предмет», — пишет Bild. Сейчас полиция ждет прибытия саперов. Кроме того, закрыли ж/д станцию Saint-Denis — Porte de Paris.

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Полиция оцепила стадион Stade de France в Париже, на котором проходят соревнования по легкой атлетике в рамках Олимпиады-2024. На стадионе был обнаружен подозрительный предмет. «Местность вокруг парижского стадиона Stade de France <…> в настоящее время оцеплена. <…> Причина — обнаружен подозрительный предмет», — пишет Bild. Сейчас полиция ждет прибытия саперов. Кроме того, закрыли ж/д станцию Saint-Denis — Porte de Paris.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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